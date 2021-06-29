«Сначала трубы, потом асфальт»: воронежский губернатор призвал синхронизировать работу всех служб

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В регионе продолжают модернизировать объекты водоснабжения по программе «Чистая вода». Ее реализация находится на личном контроле у губернатора Александра Гусева. На совещании в облправительстве 28 июня обсудили разработку проектно-сметной документации для строительства объектов в 2022–2024 годах.

Как было отмечено, в целом проектирование объектов водоснабжения идет с соблюдением сроков. В рамках реализации проекта «Чистая вода» уже запущены три объекта питьевого водоснабжения и еще десять на данный момент строят.

По словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики области Максима Зацепина, в следующем году на проект «Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения Новохоперска» выделят около 30 млн рублей. Кроме того, готова проектно-сметная документация двух объектов – для р. п. Ольховатка и села Писаревка Кантемировского района. На них уже сформирована бюджетная заявка в Минстрой России на 2022 год.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Ранее губернатор давал поручение выделить в 2021 году 212 млн рублей на разработку проектно-сметной документации еще на 19 объектов водоснабжения. Средства направили по линии областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). В результате шесть объектов уже находятся на завершающей стадии и ждут заключений государственной экспертизы. Это должно произойти в июле, пояснили в облправительстве и добавили, что сроки будут соблюдены. Общая сумма строительства шести вышеназванных объектов составила 254 млн рублей.

Александр Гусев отметил необходимость контроля над разработкой проектной документации профильными организациями. Особенно чиновникам следует обратить внимание на актуальную стоимость строительных материалов.

Глава региона поставил также жесткую задачу синхронизировать работу служб, когда речь идет о прокладке труб: сначала менять сети, а потом ремонтировать дороги и тротуары.

– Нужно увязать ваши работы по строительству сетей водоснабжения с работами, которые будут вестись на улично-дорожной сети. Не везде есть дороги с твердым покрытием, и могут случиться пересечения. Тогда вначале сети, а потом – дорога. Чтобы не получилось так, что свежий асфальт мы будем демонтировать, чтобы под него укладывать трубы, – подчеркнул Александр Гусев.

Евгения Фролова