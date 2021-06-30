В Воронеже начался сбор пледзаказов на автомобиль нового поколения «ГАЗель NN»

К бронированию доступны базовые модификации c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы, рассчитанные на 22 пассажиров.

24 июня в 15 городах России, в том числе и в Воронеже, состоялась презентация легкого коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN». Дистрибьютор бренда, группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»), предоставил воронежцам шанс одними из первых опробовать в ходе тест-драйвов, как цифровой «помощник» повышает управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях, оценить работу новой 6-ступенчатой коробки передач и проверить систему с дисковыми тормозами на всех колесах.

Более 50 технологических изменений

«ГАЗель NN» - родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ с цифровой моделью управления. Принципиально новая электронная архитектура и широкое использование цифровых сервисов обеспечивают максимально комфортное и информативное рабочее пространство.

При этом в ходе эволюции модельного ряда ГАЗа, инициированной промышленником Олегом Дерипаской, неизменными остаются лучшие черты «ГАЗели»: практичность, функциональность и высокие показатели экономической эффективности в своем классе.

Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ», подчеркнул, что в автомобиле «ГАЗель NN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров.

Олег Марков, генеральный директор ГК «СТТ», считает, что «ГАЗель NN» - ответ на современные запросы, а магистральная дорога этих изменений - цифровизация. Такой подход, по его мнению, делает данную модель эффективным и функциональным бизнес-инструментом, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций.

«Главное - чтобы машина была надежной»

В столице Черноземья представители бизнеса заранее записывались, чтобы самим сесть за руль «ГАЗели NN» и протестировать модель в автоцентре «ГАЗ-Русавто».

- Мы организовали тест-драйв нового автомобиля в Воронеже. В первый же день записались 25 человек. Среди участников как действующие наши клиенты, которые рассматривают возможность замены автомобиля на новую модель, так и представители бизнеса, которые пока присматриваются к продукции компании «ГАЗ» и только планируют начать сотрудничество, - рассказал Дмитрий Климов, территориальный менеджер по развитию дилерской сети ГК «Современные транспортные технологии».

Первое, на что обращали внимание участники тест-драйва, - совершенно новый интерьер кабины и современный интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля.

- Разница по сравнению с предыдущими моделями ощущается. Недавно я приобрел «ГАЗель NEXT». Но этот автомобиль едет еще мягче, и салон комфортнее. Конечно, тест-драйв был слишком коротким, чтобы попробовать все «фишки» машины. Наша компания занимается бурением и обустройством водозаборных скважин. Такой автомобиль пригодился бы для работы, для перевозки оборудования. Главное - чтобы машина была надежной и простой в обслуживании. Это очень важные моменты в повседневной работе, - поделился впечатлениями участник первого тест-драйва «ГАЗели NN» в Воронеже Сергей Подунов.

Комфорт - пожалуй, главное слово, которым характеризовали свежую машину местные водители. И это легко объясняется: теперь «рабочее» место оснащено подрессоренным сиденьем с 18 направлениями регулировок. На приборной панели вы найдете разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов и бутылок с водой, штатное место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик. Конечно, выделяется мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном. Воронежцам понравился также бесключевой запуск двигателя. А электромеханический стояночный тормоз не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине водителя.

Экосистема сервисов

- Начинается выпуск принципиально нового автомобиля. «ГАЗель NN» - современное поколение легковых коммерческих машин марки «ГАЗ». Эта машина - кормилица. Возможность для тысяч семей работать и зарабатывать, а значит, смотреть с уверенностью в будущее. «ГАЗ» - не про красивые слова, а про реальные дела и ощутимые результаты. Сегодня мы презентуем «ГАЗель NN», а уже в скором будущем все увидим его на наших дорогах, - отметила во время презентации в Воронеже Ирина Малютина, директор автоцентра «ГАЗ-Русавто».

Владельцам «ГАЗель NN» доступна экосистема сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. Телематическая система GAZ Connect позволяет удаленно управлять автомобильными парками со смартфона. Облегчит работу с планированием финансов - GAZ Finance. Для комплексного технического сервиса - программа помощи на дорогах GAZ Assistance, а для долгосрочных сервисных контрактов - GAZ Uptime. Оригинальная программа GAZ Campus поможет повысить эффективность бизнеса клиента с помощью образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

- Все развивается. Помните первые мобильные телефоны? Когда-то такими устройствами мог пользоваться ограниченный круг людей. Сегодня смартфонами пользуются все. Современные технологии призваны в том числе для того, чтобы облегчить жизнь водителю. Думаю, как только наши клиенты ощутят комфорт, который предоставляет «ГАЗель NN», они уже не захотят отказываться от современных возможностей, которые разработали инженеры компании «ГАЗ», - считает Николай Науменко, эксперт по корпоративным продажам автоцентра «ГАЗ-Русавто».

Автомобили ГАЗ выгодно отличает и широкая сеть сервисных станций, а также фирменных магазинов запчастей. Когда речь зайдет о техническом обслуживании, например в части расходных материалов, владельцы «ГАЗели» наверняка оценят выгоду от использования именно этих легких коммерческих автомобилей.