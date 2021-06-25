Воронежский губернатор принял участие во Всероссийском семинаре на тему жилищного строительства

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие во Всероссийском семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов. Он был организован Правительством РФ совместно с профильной комиссией Госсовета, сообщили в облправительстве 25 июня.

Среди статусных участников совещания были первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, а также руководители органов законодательной и исполнительной власти федерального и регионального значения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Основная задача, которая стояла перед присутствующими – разработать единые решения для пространственного развития страны, которые могли бы эффективно применяться в каждом регионе. Принятая государственная программа достижения национальных целей призвана ежегодно улучшать жилищные условия семей 5 млн семей, повышать комфортность проживания в городах и селах, обновлять облик муниципалитетов. Для этого объемы жилищного строительства к 2030 году должны достигнуть 120 млн кв. м.

Сергей Кириенко отметил, что Президент и Правительство сегодня видят большой потенциал в российской строительной отрасли. Для развития этой сферы на государственном уровне предусмотрены беспрецедентные финансовые и нормативно-правовые меры поддержки. При этом большую роль в достижении поставленных целей играют сегодня губернаторы и главы регионов.

– Успешная программа будет реализовываться только в том случае, если будет помощь синхронизированная: и план действий, и последовательность шагов, и ключевые решения Правительства Российской Федерации и регионов, – пояснил Сергей Кириенко.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Марат Хуснуллин остановился на задачах, которые стоят сегодня перед Правительством и губернаторами: создание комфортных городов и безотказной и удобной транспортной сети, улучшение уровня жизни и безопасности.

Воронежская область имеет хорошие показатели в строительстве жилья. По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию 1,723 млн кв. м. Это позволило региону перевыполнить план, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда.

По словам губернатора Александра Гусева, на текущий год нацпроект требует от региона ввести в эксплуатацию еще больший объем жилья – 1,83 млн кв. м. А действующие меры поддержки, в том числе льготная ипотека, позволили увеличить на него спрос.

– Отмечу, что в прошлом году в нашем регионе объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 25%. Необходимо теперь поддерживать спрос и повышать доступность жилья, в том числе и в муниципальных районах. Еще один важный аспект – развитие инфраструктуры. В первую очередь жители хотят, чтобы рядом с домом были необходимые объекты: детские сады, школы, поликлиники, – прокомментировал Александр Гусев.

Ирина Фролова