«За отправления отвечаем головой»: как работают воронежские фельдъегеря

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Предметы искусства, оружие, драгоценности, денежная наличность - это лишь часть тех ценных и зачастую опасных грузов, которые перевозят воронежские фельдъегеря. Да вы и сами наверняка пользовались услугами фельдъегерей, просто, возможно, не догадывались об этом. Ведь именно они доставляют те же бланки ЕГЭ или избирательные бюллетени.

О том, как обеспечивается секретность отправлений в пути, как перевозят современные инсталляции для Платоновского фестиваля и как отбирают людей для работы с многомиллионными грузами, мы побеседовали с Ольгой БЕЛОУСОВОЙ, руководителем Управления специальной связи по Воронежской области.

О грузах

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Военная продукция - основной вид отправлений, который доверяют именно фельдъегерям. Тот же концерн «Созвездие» оформляет до 50 отправлений в день. Сотрудники Спецсвязи возят и комплектующие для КБХА. А представляете, сколько бюллетеней понадобится в сентябре во время Единого дня голосования? Тонны! Но при этом, пожалуй, самый деликатный груз - культурные ценности - это всегда индивидуальная перевозка.

Предположим, фельдъегеря транспортируют картину. Догадаться, что это именно предмет искусства можно по тому, как запечатана посылка. Полотно XV века не перевезешь в багажнике автомобиля - оно просто осыплется. Необходим специальный климатический короб. Но что именно находится в «черном ящике» - работа, например, Эдгара Дега или Ивана Шишкина, - знают только работники музея, которые упаковывали отправление, и, соответственно, сотрудники другого музея, которые примут заказ.

- Мы работаем с Платоновским фестивалем с первого сезона. Есть инсталляции, над которыми приходится поломать голову. Ведь некоторые современные арт-объекты крайне объемны, да и их формы могут быть своеобразны. Для них не подходит стандартная упаковка. При этом требования для перевозки предметов искусства очень жесткие. Фельдъегеря отвечают за отправления, можно сказать, головой, - отмечает Ольга Белоусова.

Заказывают перевозку предметов искусства и коллекционеры, хотя чаще всего частные лица просят фельдъегерей перевезти документы. Ту же визу необходимо вклеить в паспорт. Значит, документ нужно переслать. Результаты ЕГЭ опять же отправляют для поступления в вузы Москвы или Санкт-Петербурга. К фельдъегерям обращаются в том случае, когда хотят, чтобы сохранность отправления была обеспечена на 100%.

О сроках и географии

Экспресс-доставка из Воронежа в Москву, как и в обратном направлении, занимает сутки. Фельдъегеря работают по ночам, в праздники и выходные, график полностью подстроен под клиента.

- Сроки доставки грузов даже не обсуждаются. Мы просто выполняем свою задачу. Разве можно сказать: «Подождите, бланки ЕГЭ или бланки для голосования сегодня привезти не получится». А что будут делать школьники? Избиратели? У нас даже вариантов нет, - комментирует Ольга Белоусова.

Но одно дело перевезти документы в столицу, и совсем другое - доставить продукцию оборонно-промышленного комплекса из Воронежа на Сахалин. Или в отдаленный поселок в Якутии...

- В марте доставляли довольно большой груз в Тикси. До Якутска проблем с логистикой нет. А вот доставить крупногабаритное отправление уже из Якутска в Тикси - настоящее испытание. Там нет дороги в привычном понимании - более 2 тысяч км зимника. Пришлось ждать, пока путь замерзнет. В данном случае многие вопросы приходилось решать в ручном режиме. Кроме того, нужно было учитывать разницу во времени. На доставку ушло 14 дней. Да, долго, но мы справились и привезли отправление в сохранности, - подчеркнула Ольга Белоусова.

О безопасности и людях

- Мы никогда ничего не теряем - это наше главное достоинство. Это исключено в принципе, - утверждает руководитель Управления специальной связи по Воронежской области.

Сегодня работает система шифрования грузов. У каждого сотрудника, согласно его допуску, есть пароль для входа в информационные базы. При этом в документе остаются «следы» того, кто его смотрел. Маршрут должен оставаться в строжайшем секрете.

Вооруженная охрана сопровождает отправление на всех этапах пути - как на железной дороге, так и в фуре или на пароме. Можно сказать, груз не отпускают из рук. В то же время с помощью системы «Глонасс» в основном офисе в режиме реального времени можно следить за скоростью движения и остановками. У клиента также есть возможность через личный кабинет наблюдать за перемещением его отправления.

- Широкая филиальная сеть – одно из наших главных конкурентных преимуществ. Если, например, сломается машина в Екатеринбурге или Петрозаводске, и сопровождающие не смогут устранить поломку своими силами, уверена, нам помогут сотрудники местной Спецсвязи. Если любому Управлению потребуется поддержка в Воронежской области, мы также ее окажем, - говорит Ольга Белоусова.

В Воронежской области в штате Управления специальной связи - 70 сотрудников.

- При приеме на работу каждый претендент проходит собеседование и необходимые проверки по базам силовых ведомств, - рассказывает Ольга Белоусова. - Но нам важны и человеческие качества. Когда специалист хранит чужие секреты и ценности, он должен сохранять порядочность и помнить об ответственности.