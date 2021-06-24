В 2020 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Воронежской области потратили 3,4 млрд

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Нацпроект «Здравоохранение» по-прежнему является одним из наиболее важных для Воронежской области. По мнению губернатора Александра Гусева, это направление приоритетное, и оно находится у властей региона на особом контроле. В 2020 году на его реализацию было выделено более 3,4 млрд рублей, из которых 715 млн – это средства регионального бюджета. Работы проводились не только в плане обеспечения отрасли квалифицированными кадрами и цифровизации, но и укрепления материально-технической базы медучреждений. Итоги реализации этого нацпроекта обсудили в ходе заседания правительства Воронежской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

По словам руководителя департамента здравоохранения региона Александра Щукина, оборудование медучреждений новой аппаратурой ведется в области непрерывно. В прошлом году удалось закупить дорогостоящие аппараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, создать инфраструктуру цифровизации здравоохранения. Также было завершено оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений.

В облправительстве отметили, что благодаря жесткой позиции главы региона в тяжелый пандемийный год удалось не только сохранить на высоком уровне финансирование нацпроекта, но и сдать большое количество лечебно-профилактических объектов.

В 2020 году было создано 36 модульных ФАПов, приобретено 38 различных мобильных комплексов, получили аэронавигационные паспорта две вертолетные посадочные площадки для машин санавиации. Из регионального бюджета выделили 60 млн рублей на ремонт, приобретение мебели, оборудования и автотранспорта для участковой службы, а также на создание зон комфортного пребывания пациентов.

В БСМП № 10 открыли отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, установили в региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения новую медицинскую технику. В общей сложности почти 5,5 тыс. нуждающихся в профилактике болезней сердца получили необходимые для этого лекарства.

В Борисоглебске начал работать амбулаторный центр онкологической помощи. А в целом для борьбы с новообразованиями в 2020 году закупили 66 единиц медицинской техники на общую сумму 895 млн рублей.

Говоря о планах развития онкологической помощи в регионе, глава департамента напомнил о вводе в эксплуатацию к 2023 году хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкодиспансера на 340 коек, а также о скором завершении капремонта «Дома Вигеля», в котором разместится поликлиника диспансера.

В 2021 году завершится строительство детского корпуса областной детской клинической больницы для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям онкология и гематология на 100 коек. Сумма финансирования в 2021 году составляет 1 млрд 374 млн рублей, из них 1 млрд 136 млн – средства федерального бюджета.

По итогам доклада главы департамента губернатор отметил, что, несмотря тяжелые, а в какой-то степени даже экстренные условия работы, медики региона в 2020 году добились высоких результатов, как в реализации нацпроекта «Здравоохранение», так и в решении других задач.

– Безусловно, сложный был год, и я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональных проектов: врачей, средний и младший медицинский персонал лечебных учреждений, сотрудников департамента. С задачами справились, и не только по цифрам – финансированию, объему выполненных работ, – но и по эффекту мы видим, что система здравоохранения получила дополнительный импульс в развитии. Что очень важно – мы сохраняем динамику, и на этот год средств выделяется не меньше, –подытожил Александр Гусев.

Ирина Фролова