Депутаты Воронежской областной Думы вновь вернулись к дистанционному формату приемов избирателей

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Общественная приемная Воронежской областной Думы вернулась к формату дистанционных приемов граждан. Решение о приостановке очных встреч с жителями региона принял оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Ряд ограничений на территории Воронежской области ввели из-за роста заболеваемости.

– В последние дни специалисты фиксируют увеличение темпа ежедневного прироста числа заболевших. В связи с этим принято решение отменить очные встречи представителей органов власти с жителями. Однако депутаты регионального парламента продолжат принимать обращения граждан в дистанционном формате. На такой режим работы приемная граждан перешла еще в самом начале пандемии, и этот формат хорошо себя зарекомендовал, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Ни одно обращение не останется без внимания депутатов. В это непростое для всех время мы должны окружить заботой и оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Для этого будет задействован весь потенциал депутатского корпуса и юристов общественной приемной.

Напомним, обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

В первом квартале 2021 года к парламентариям в дистанционном формате обратились более 2500 жителей области. Обращения принимались приемной граждан регионального парламента и местных партийных приемных во всех районах области. Темы, которые волновали граждан, касались социальной помощи, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства общественных территорий.