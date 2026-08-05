Воронежские депутаты проверили готовность города к зиме

Фото: Воронежская городская Дума

На заседании постоянной комиссии гордумы по ЖКХ депутаты заслушали отчет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов. Заседание прошло под председательством Александра Сысоева.

С докладом выступил замруководителя городского управления ЖКХ Николай Жуков. Всего к запуску тепла в Воронеже готовят 5209 объектов, включая 4706 многоквартирных домов и 503 соцучреждения. На данный момент работы и документы оформлены более чем на 3 тысяч объектов. Лидерами по подготовке стали Центральный и Железнодорожный районы, а плановый ремонт теплосетей выполнен на 70%.

Опасения вызывают пять домов на стадии расселения, где остаются непереселенные квартиры. Однако, по заверению Николая Жукова, жильцы переедут до зимы, что позволит отключить эти здания от центрального отопления.

Фото: Воронежская городская Дума

Остается нерешенным вопрос с 233 многоквартирными домами, оставшимися без управляющих компаний. Мэрия проведет конкурсы по поиску УК, а в случае отсутствия претендентов назначит управляющую компанию принудительно.

Замруководителя управления ЖКХ оценил общий уровень подготовки города как соответствующий показателям прошлого года, заверив, что отопление во все объекты придет своевременно.

Депутаты планируют подвести окончательные итоги после 15 октября, пригласив на заседание представителя мэрии по соцвопросам для анализа ситуации в социальных учреждениях.

Фото: Воронежская городская Дума

Александр Сысоев подытожил:

– Заседание комиссии городского парламента по ЖКХ в начале августа, где депутаты обсуждают и дают оценку подготовке города к отопительному сезону, стало традиционным. 6-7 лет назад в городе были острые проблемы, которые требовали пристального внимания со стороны депутатского корпуса. Уже третий год подряд идет уверенное снижение рисков и опасений, что подготовка к зиме будет сорвана. Все процессы упорядочены и систематизированы с управляющими компаниями и с руководителями учреждений.