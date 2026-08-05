В Воронежской городской Думе чествовали лучших строителей

Фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе накануне Дня строителя прошла торжественная церемония чествования лучших представителей отрасли. Профессиональный праздник традиционно отмечают во второе воскресенье августа — в 2026 году он выпадает на 9 число. Надо отметить, что торжества сегодня приобрели особое значение. Ведь исполняется 70 лет с момента первого празднования Дня строителя, которое прошло 12 августа 1956 года.

ВОРОНЕЖ РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ

Почетные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся специалистам отрасли вручил председатель городского парламента, Герой России Андрей Дьяченко. Награды получили десятки профессионалов — от руководителей предприятий до электромонтажников, слесарей, инженеров, электромонтеров, машинистов башенных кранов, мастеров отделочных работ и наладчиков оборудования. Поздравить строителей пришли депутаты.

Фото: Воронежская городская Дума

Андрей Дьяченко в своем обращении подчеркнул значимость труда строителей для развития города:

- Все, что мы видим вокруг, когда перемещаемся по нашему любимому городу, ведем своих детей в школы, детские сады, гуляем по улицам, — это все создано вами, вашими руками и руками ваших коллег. Воронеж растет, хорошеетна глазах: появляются новые жилые кварталы, обновленные парки, отреставрированные исторические здания, современные дороги. За каждым таким проектом стоит огромный физический и интеллектуальный труд нескольких поколений профессионалов.

Председатель городской Думы также отметил вклад строителей в возведение социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник, а также в благоустройство общественных пространств, повышающих туристическую привлекательность Воронежа. Отдельно Андрей Дьяченко поблагодарил за помощь участникам специальной военной операции, подчеркнув, что каждый элемент, от гвоздя до фанеры, а также качество строений помогают сохранять жизни бойцов и приближать нашу победу.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Владимир Астанин, председатель регионального объединения работодателей строительного комплекса «Союз строителей Воронежской области», напомнил об исторических корнях праздника. День строителя был учрежден в 1956 году, несмотря на самые мрачные прогнозы недругов. Наша страна активно восстанавливалась после Великой Отечественной войны. Воронеж, разрушенный на 95 %, к тому времени был в основном восстановлен. Поэтому празднование Дня строителей было актуально для множества людей, занятых в этой сфере.

- Эта добрая традиция продолжается и будет продолжаться, потому что без строителей жизнь не может развиваться. Именно они, в том числе и наши, воронежские, создают для этого прекрасные условия, - сказал Владимир Астанин.

Он выразил уверенность в том, что строительный комплекс региона способен справиться с любыми задачами, и поблагодарил депутатов городской Думы за эффективное взаимодействие и оперативное решение возникающих вопросов.

Фото: Воронежская городская Дума

ГОСТИ ОТМЕЧАЮТ — ГОРОД РАСТЕТ И СТАНОВИТСЯ ИЗЫСКАННЫМ

Зампредседателя Воронежской городской Думы Андрей Соболев привел ключевые цифры, демонстрирующие масштаб отрасли в регионе: строительный комплекс Воронежской области насчитывает около 40 000 занятых работников и уже четвертый год подряд занимает третье место в Центральном федеральном округе (после Москвы и Московской области) по объемам строительства. Ежегодно в регионе возводится порядка 2 млн кв. м. жилья, не считая объектов социального назначения.

Парламентарий поблагодарил губернатора Воронежской области Александра Гусева за сохранение объемов возведения социальной инфраструктуры даже в условиях сложной экономической ситуации. Он отметил, что к 1 сентября свои двери откроют новые школы, а представители профессиональных сообществ — учителя, врачи — говорят «спасибо» строителям за создание высокотехнологичных и качественных объектов.

Фото: Воронежская городская Дума

- Приятно, и когда гости, приезжающие в город с туристическими или профессиональными целями, отмечают, что Воронеж растет, развивается, становится красивее, а его архитектура — более изысканной. Это дело наших с вами рук, — подытожил Андрей Соболев.