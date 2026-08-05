Болельщики воронежского «Факела» – перед матчем с «Динамо»: «Войти во вкус и рвать всех подряд!»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

В Воронеже 5 августа в 18:30 Михаил Плиско из Ленинградской области известит о начале поединка первого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу между местным «Факелом» и московским «Динамо».

Оба клуба жаждут реабилитироваться за неудачный старт в РПЛ, где они на двоих в двух турах набрали одно очко (москвичи дома поделили очки с самарскими «Крыльями Советов» - 0:0). Букмекеры ожидаемо нарекли фаворитом гостей во главе с Костей Тюкавиным. Но «Факел» явно не собирается играть в полноги после двух «баранок» кряду. Хотя, конечно, ротация состава может дорого аукнуться.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

Игорь Долгих верит, что на сей раз «Факел» не будет пренебрегать вторым по значимости отечественным трофеем:

- В последние годы отношение к кубковым матчам, мягко говоря, не очень серьезное. И со стороны болельщиков, и со стороны футболистов, и со стороны тренерских штабов. Как правило, в таких поединках игровое время получают те, кто не имеет стабильного места в основном составе в матчах чемпионата страны. Однако «Факелу» сейчас не до экспериментов. В психологическом плане нужна победа, которая придаст команде уверенности. Если в матче с московским «Динамо» болельщики увидят продолжение второго тайма краснодарской игры, то без очков «огнеопасные» точно не останутся.

С Игорем согласен и Андрей Кузуб:

- Надо выйти и сыграть так, как вышли на второй тайм с «Краснодаром». Пора бы уже набирать очки хоть где-то и, конечно, же почувствовать вкус победы на более высоком уровне. Войти во вкус и рвать всех подряд, не смотря на статус, звания и бюджет команды на поле, вышедшей против наших «огнеопасных» парней. Удачи вам, мужики, верю в вас как в себя!

Даша Федосеева считает, что динамовцев ждет легкая прогулка:

- Пришло пора Костику Тюкавину прервать голевую засуху. «Факелу» сейчас не до Кубка. Им бы не вылететь и куда важнее обыграть «Ахмат» в предстоящем туре РПЛ. Кубок – это не про Воронеж. По крайней мере, сейчас хозяева не будут лезть из кожи вон. Хотя вариант ничьи и нашей победы по пенальти не исключаю. Одно гарантирую – Костя забьет, да и в целом должны наши парни положить парочку. После нулей с Самарой и поражения в Калининграде не имеют права буксовать.

Сергей Брюхин надеется увидеть первую победу Олега Василенко на уровне РПЛ в ранге тренера «Факела»:

- С «Уралом» Олег Петрович побеждал в сезоне-2013/14, но с «Факелом» пока ни одной победы в 11 матчах (10 в РПЛ, один – в Кубке). От «Динамо» осталось только название. Шварц не сможет во второй раз войти в одну и ту же воду. Так что нашим нужно любой ценой брать три очка. Негоже четвертый раз финишировать на дне группы при условии, что в плей-офф выходят сразу три клуба. Парни, соберитесь, тренеру нужно ощутить забытый вкус победы на элитном уровне!

Боря74 не понимает, почему шансы «Динамо» оцениваются столь высоким коэффициентом:

- Таблица РПЛ после двух туров ни о чем не говорит. Шварц брал и не такие неприступные крепости, коей выглядит Воронеж. Бюджеты клубов находятся на разных полюсах. Не спорю, что в 2022 году «Факел» очаровал тысячи болельщиков по всей стране. Сейчас не та ситуация, в команде нет творческих парней и беда с обороной. Так что нас ждет легкая победа, и коэффициент должен быть в районе 1,5 на наш успех, а не 1,9, как сейчас. В общем, все проще, чем кажется.

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