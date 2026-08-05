Как понизить градус нервозности? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с московским «Динамо»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

«Факел» переживает лучший отрезок в истории домашних противостояний с московским «Динамо». Столичные гости не могут выиграть в Воронеже уже больше 25 лет – с 24 июня 2001 года. В четырех последних матчах «огнеопасные» одержали одну победу при трех ничьих.

По идее, и тем, и другим сегодня нужно побеждать. Кадровое наполнение у гостей куда качественнее, впрочем, выигрывают не имена, а команда. А она у «Динамо», как и у «Факела» все еще сырая.

И хотя генеральный директор «огнеопасных» Дмитрий Кондратов после матча с «Краснодаром» в соцсетях написал «Пора побеждать», почему-то не верится, что именно сегодня воронежцы окажутся сильнее в основное время. А вот в серии пенальти – вполне реально. Впрочем, и динамовцы на фоне 13-го промежуточного места в РПЛ наверняка сделают все, чтобы набрать три очка. Иначе Сандро Шварц рискует стать первым уволенным в этой кампании. Кстати, Василенко еще ни разу не выигрывал с «Факелом» в ранге тренера РПЛ: четыре ничьи и семь поражений (с учетом кубковой встречи с «Зенитом»).

Итак, вспомним, как проходили домашние матчи «Факела» с московским «Динамо» в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к четвертому очному поединку в Кубке страны.

История противостояния от историка футбола Игоря Долгих

«Факел» в 13-й раз будет принимать москвичей. Первый матч состоялся 15 октября 1961 года в рамках класса «А» (аналог современной РПЛ), когда «Труд» (так тогда назывался наш клуб) одолел команду со Львом Яшиным в воротах – 2:0. Москвичи впервые победили в Воронеже 20 мая 1967 года в повторном поединке 1/16 финала Кубка СССР – 4:1.

В активе «Факела» четыре победы при четырех выигрышах динамовцев и четырех ничьих. Мячи – 13:14 в пользу гостей. Самый результативный матч состоялся 30 июля 2022 года, когда команды устроили знатную перестрелку – 3:3. Самый популярный счет – 1:0 («Факел» - 1992, 2000; «Динамо» - 1985, 1997).

Текущая форма

Для обоих клубов сегодняшний матч – шанс забыть про скомканный старт в РПЛ. В двух турах воронежцы и москвичи на двоих набрали всего одно очко из 12-ти возможных и заслуженно располагаются в зоне стыков.

«Динамо» дома сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и проиграло в Калининграде «Балтике» (1:2). А «Факел» сначала потерпел антиволевую неудачу в домашнем поединке с махачкалинским «Динамо» (1:2), а затем избежал разгрома на поле «Краснодара» (2:3).

А судьи кто?

Главным арбитром назначен Михаил Плиско из Ленинградской области. Ему будут помогать два Александра – саратовец Павлов и астраханец Туркин. Резервный арбитр – Станислав Матвеев из Троицка. Проинспектирует работу судей томич Игорь Писанко.

Фото из соцсетей Кубка России.

В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Плиско отработал на двух матчах (одном – в роли главного). Он обошелся без желтых карточек, но назначил один пенальти.

«Факел» при судействе ленинградца в рамках первой лиги-2025/26 одолел красноярский «Енисей» (2:0, 32-й тур) и разошелся миром с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур). Динамовцы никогда не пересекались с Плиско.

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 2 600 рублей. Гипотетический успех гостей оценивается коэффициентом 1,94, а ничья увеличит ставку в 3,6 раза.

Вполне логично, что букмекеры не верят в «Факел». С другой стороны, и москвичи сейчас не в лучшем состоянии, а значит, не все так очевидно. Нас ждет еще один матч на три исхода. И сильнее окажется тот, чьи резервисты лучше всего проявят себя. Потому что с учетом плотного календаря ротация состава неизбежна. И все же рискнем предположить, что зрителей ждет серия 11-метровых ударов. Три последних очных поединка в Воронеже не выявили победителя, да и сейчас ничья в основное время выглядит вполне реальной.

Где посмотреть?

Встречу покажут по каналу «Матч Премьер». Начало трансляции в 18:25.

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