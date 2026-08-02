Болельщики «Факела» – перед матчем в Краснодаре: «Воронежцы слабоваты, но явно не тянут на роль мальчиков для битья»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

На «Озон Арене» 2 августа в 18:15 Станислав Матвеев из Троицка известит о начале поединка второго тура РПЛ по футболу между местным «Краснодаром» и воронежским «Факелом».

Букмекеры слишком уж завышают коэффициент на победу «огнеопасных». Все-таки «девятка» на «Факел» - явный перебор. Ведь, во-первых, Махачкала не так слаба, как казалась перед визитом в Воронеж, и промежуточный статус лидера перед сегодняшним игровым днем яркое тому подтверждение. Да и «Факел» на «Маршакане» не выглядел обреченным. К тому же «Краснодар» еще не набрал оптимальную форму, так что не все так очевидно, как уверяют аналитики.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

У Игоря Долгих уверен, что «огнеопасные» хоть и проиграют, но будут биться все 90 минут:

- После стартового домашнего поражения от «Динамо» из Махачкалы количество оптимистически настроенных болельщиков «Факела» заметно поубавилось. Многие пророчат воронежцам разгром в воскресном матче. Однако, как мне кажется, «Факел» сможет показать достойную игру в Краснодаре. Возможно даже откроет счет в поединке. У вице-чемпионов страны сейчас масса проблем, и они тоже находятся в поисках своей игры после ухода Сперцяна и в связи с вынужденным отсутствием Кордобы. Объективно оценивать яркую игру «Краснодара» в Казани сложно, поскольку хозяева большую часть того матча находились в численном меньшинстве. Повторюсь, «Факел» выдаст во втором туре вполне добротный футбол, но этого будет недостаточно для того, чтобы увезти из Краснодара очки. Все-таки уровень исполнителей у нашего соперника гораздо выше. Ставлю на минимальную победу хозяев - 2:1.

Тихон Ситкин считает, что главное преимущество воронежского клуба – полная беззаботность:

- «Быкам» нужно быть предельно собранными. «Факел» никто не обвинит в поражении, им уже до игры навесили ярлык аутсайдера. Ну или как иначе можно объяснить «девятку» на победу гостей? Буки чудят откровенно. Да, воронежцы слабоваты. Но явно не тянут на роль мальчиков для битья. Василенко - опытный тренер. Главное, чтобы «Краснодар» не вышел на поле, уже считая победу обеспеченной. «Наглецы» запросто накажут. А когда у команды развязаны руки, и никто от нее не ждет чудес, случится может всякое.

Юморной поклонник «Факела» F1yer ждет сенсации в Краснодаре:

- «Краснодар» легкий соперник. В ФНЛ и не таких ставили на место. Сегодня победим, но если нет, то немного поругаемся в комментариях.

Коля Власов готов пойти на самые кардинальные меры ради любимой команды:

- Сегодня можем отметить тройной праздник. К Ильину дню и Дню ВДВ хотелось бы добавить победу «Факела». Но как ее добиться на поле, где в 2025 году нам отгрузили пять безответных голов? Чтобы хоть как-то мотивировать ребят, обещаю прыгнуть в фонтан. Чего не сделаешь для парней?

Марина Кутошная считает, что «быки» не испытают проблем в схватке с одним из претендентов на вылет:

- Псевдоаналитики развели нытье на тему ухода Сперцяна и проблем со здоровьем у Кордобы. Вы вообще о чем? Состав «Краснодара» на две головы выше, чем у соперника. Да, в 2022 году «Факел» сумел увезти очко из нашего дома, но тот «Факел» рвал и метал. Была команда бойцов. Сейчас даже трудно сказать, какой он «Факел-2026»? Так что будет игра в одну калитку. Минимум – 3:0, а то и крупнее.

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