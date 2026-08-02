День ВДВ отмечают с размахом в Воронеже

Фото: Виталина Короидова

2 августа Россия отмечает День Воздушно-десантных войск — праздник, который в Воронеже традиционно проходит с особым размахом. В этом году праздничная программа стартовала в 10:00 и продлится до 18:00. Главным центром притяжения для десантников, ветеранов, их семей и всех, кто хочет прикоснуться к истории легендарного рода войск, стал Музей ВДВ и площадка в парке у бюста легендарного командующего Василия Маргелова. Здесь традиционно собрались те, для кого голубой берет, тельняшка и парашют стали неотъемлемой частью жизни.

Уже к обеду здесь не протолкнуться — сослуживцы тепло обнимаются, поздравляют друг друга, делятся воспоминаниями, а дети с восторгом разглядывают экспонаты.

Фото: Виталина Короидова

Для гостей праздника подготовили насыщенную программу. В музее проходят тематические экскурсии «День ВДВ: из истории праздника», в рамках которых посетители не только узнают о становлении и боевых традициях десантных войск, но и могут поучаствовать в розыгрыше призов. На тематических площадках представлены трофеи Вооруженных сил РФ из зоны специальной военной операции, а также элементы российского военного обмундирования, побывавшие в боях. Особый интерес вызывает экспозиция, посвященная вооружению десанта разных эпох: здесь можно проследить, как развивалась экипировка и техника «голубых беретов» на протяжении десятилетий.

Любители памятных фото оценивают костюмированную фотозону «Ни шагу назад!» — желающие могут примерить элементы военной формы и сделать снимок. Еще одна важная часть программы — фотовыставка «Семья Героя», где представлены портреты участников специальной военной операции и их близких.

Фото: Виталина Короидова

Атмосферу праздника дополняют выступления музыкальных коллективов, воронежских кадетов: звучат патриотические песни, которые подхватывают и гости мероприятия. Это создает особое настроение — единение, гордость за воинские традиции и уважение к тем, кто служил и служит в ВДВ. И, конечно, же, раздается знаменитая «Расплескалась синева»...