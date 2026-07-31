Как выстоять на поле «быков»? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с «Краснодаром»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Воронежский «Факел» всего один раз не проиграл в Краснодаре. Было это в июле 2022 года при Олеге Василенко. Когда ставропольского тренера отправили в отставку, то «огнеопасные» даже на гол престижа наиграть не смогли – 0:2 при Сергее Ташуеве и 0:5 – при Дмитрии Пятибратове. Сейчас снова нашим клубом рулит Василенко. Но при всем уважении к текущему составу воронежского клуба, «Факел-2022» выглядел значительно мощнее. Впрочем, кто знает, может Василенко совершит чудо и еще раз остановит «быков».

Очевидно одно: в Краснодаре «Факелу» предстоит сдерживать натиск соперника. Сумеют удержать равновесие в счете до перерыва, возможно всякое. Но если пропустят быстрый мяч, то пиши – пропало.

Итак, вспомним, как проходили гостевые встречи «Факела» с «Краснодаром» в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к седьмому очному поединку в РПЛ.

История противостояния от историка футбола Игоря Долгих

«Факел» в четвертый раз будет гостить в Краснодаре. 17 июля 2022 года команды разошлись миром на поле «быков» (2:2). И после этого «огнеопасные» ни разу не смогли «распечатать» ворота краснодарского клуба, пропустив семь безответных голов за 180 минут: 19 апреля 2024 (два) и 30 марта 2025 года (пять).

Текущая форма

В первом туре текущего розыгрыша РПЛ команды проявили одновременно волевые и безволевые качества. «Факел» на «Маршакане» потерпел историческое поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2), ведя в счете 1:0. А «Краснодар» в Казани, наоборот, сумел подняться с колен – на стартовый гол «Рубина» ответил своими тремя – 3:1.

А судьи кто?

Главным арбитром назначен Станислав Матвеев из Троицка. Ему будут помогать Альмир Хатмуллин (Московская область) и Алексей Лунев из Новосибирска. Резервный арбитр – Андрей Прокопов из Ярославля. Проинспектирует работу судей сочинец Александр Гончар.

В прошлом розыгрыше РПЛ Станислав Матвеев отработал на 14 матчах (двух – в роли главного). Он предъявил пять желтых и одну красную карточку, назначил один пенальти.

Фото из соцсетей РПЛ.

«Факел» при судействе столичного арбитра в рамках первой лиги-2025/26 одолел саратовский «Сокол» (1:0, 3-й тур), костромской «Спартак» (3:2, 18-й тур), поделил очки с «Челябинском» (1:1, 8-й тур) и уступил екатеринбургскому «Уралу» (0:1, 7-й тур). «Краснодар при Матвееве в прошлом розыгрыше Кубка страны переиграл «Сочи» (3:0) и капитулировал перед самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 8 500 рублей. Гипотетический успех хозяев оценивается коэффициентом 1,32, и ничья увеличит ставку в 5,15 раза.

Букмекеры вполне логично не верят в «Факел». Если уж дома парни Василенко не могут справиться с не хватающим с неба звезд клубом из Дагестана, то на что можно рассчитывать в Краснодаре? Сенсации, конечно, никто не отменял. Но в этот раз, похоже, гостям ничего не светит. Даже на фоне небольшого повреждения Боселли. Или парни посрамят диванных экспертов?

Где посмотреть?

Встречу покажут по каналу «Матч Премьер». Начало трансляции в 18:10.

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