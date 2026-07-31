В Воронеже увековечат подвиг военных медиков

Фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе состоялось заседание рабочей группы по увековечению памяти военных медиков. Инициативу по созданию памятного знака возглавила руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Юлия Попова. В обсуждении приняли участие депутаты городской Думы Валерий Данилов, Ольга Струкова, депутат областной Думы Марина Андрейчук, руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов, а также представители управления культуры, известные скульпторы, историки и общественные деятели.

ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТА И ПОДДЕРЖКА ВЛАСТЕЙ

Памятный знак – это не только увековечение подвига врачей, санитаров и медсестер, проявивших беспримерную доблесть в годы Великой Отечественной войны, но и признание заслуг современных медицинских работников, которые сегодня с той же самоотверженностью несут службу в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: Воронежская городская Дума

Открывая заседание, Юлия Попова отметила, что создание такого мемориала — это священный долг перед героическим поколением и важнейший воспитательный шаг для будущих поколений, которые должны знать и помнить о примерах истинного мужества.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ДЛЯ МЕМОРИАЛА

С предложением о точном расположении памятного знака выступил кандидат исторических наук, доцент ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Виктор Бахтин. По его мнению, оптимальной площадкой станет сквер Архитекторов на улице 20-летия Октября в Ленинском районе. Выбор локации глубоко символичен: в военные годы именно здесь развернулся мощный медицинский комплекс, где проходили лечение бойцы Красной армии, военнопленные и мирные жители.

Фото: Воронежская городская Дума

Кроме того, в непосредственной близости находилась земская больница, основанная еще в конце XIX века. Таким образом, как подчеркнул Виктор Бахтин, эта территория на протяжении полутора столетий является олицетворением беззаветного служения медицине. Дополнительным преимуществом сквера является его высокая проходимость, что сделает памятник доступным для широкого круга горожан.

В ходе рабочей встречи участники детально обсудили художественное решение будущего мемориала и содержание памятной надписи. Андрей Харитонов, руководитель управления культуры Воронежа, заверил собравшихся, что окажет содействие для успешного прохождения экспертизы в городской комиссии по культурному наследию, слушания которой запланированы на сентябрь этого года.

Фото: Воронежская городская Дума

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ

— Мы пришли в процессе обсуждения к полному взаимопониманию. Уверен, что в ближайшее время в нашем прекрасном городе появится памятный знак военным медикам, — подытожил депутат городской Думы Валерий Данилов.