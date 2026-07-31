Лестницы, дворы и капремонт: депутат городской Думы Александр Сысоев провел прием жителей Воронежа

фото: Воронежская городская Дума

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Воронеже состоялся прием граждан, который провел депутат Воронежской городской Думы Александр Сысоев. Жители Центрального района пришли к нему с вопросами, которые сегодня волнуют горожан больше всего. Это - капитальный ремонт жилого фонда, благоустройство придомовых территорий и состояние нагорных лестниц.

Особенно остро в последнее время звучит тема нагорных лестниц. На округе депутата берег имеет значительный перепад высот, поэтому пешеходные спуски к проспекту Революции и сквозные проходы между параллельными улицами жизненно необходимы местным жителям. Однако существующие конструкции стремительно устаревают, а число жителей в районе неуклонно растет. Несмотря на то, что модернизация лестниц затрагивает интересы сразу нескольких профильных городских управлений, депутат отметил конструктивный диалог с ведомствами и заверил, что работа по обновлению этих важных объектов ведется и будет продолжена.

фото: Воронежская городская Дума

Отдельным блоком встречи стало обсуждение благоустройства дворовых территорий. Александр Сысоев напомнил присутствующим, что сейчас наступило так называемое «окно возможностей» — время, когда жители могут напрямую повлиять на преображение своих дворов.

— Обобщая вопросы по благоустройству дворов, акцентирую, что сейчас у нас окно возможностей для ускорения решения этого вопроса. Если ваш двор нуждается в переменах, до 30 августа в каждой районной управе идет сбор заявок от жителей на ремонт и благоустройство дворов по программе «Формирование современной городской среды». После чего их рассмотрит районная комиссия, — резюмировал Александр Сысоев.

Все поступившие в ходе встречи вопросы были взяты депутатом на контроль.