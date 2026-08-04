Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2026 9:00

Расселенный квартал в Коминтерновском районе стал кошмаром для воронежцев

Горожане жалуются на хулиганов, облюбовавших заброшенные дома
Ирина КАЗАНИНА
Из разбитых окон порой вылетают бутылки и кирпичи

Из разбитых окон порой вылетают бутылки и кирпичи

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже началась подготовка к застройке квартала ветхих двух- и трехэтажек в Коминтерновском районе на пересечении улиц Солнечной, Беговой и переулка Солнечный. Здесь планируется возвести современный квартал из двух зданий высотой 7-9 этажей, и два 12-этажных дома с подземным паркингом на 400 машино-мест. Также застройщик обещает построить для новоселов детский сад на 260 малышей. Реализация проекта запланирована до конца 2029 года.

Часть старых домов уже расселили. В других еще продолжают жить люди. Тем временем опустевшие постройки начали привлекать огромное количество местной молодежи. Квартал стал ужасом местных жителей.

Заброшки стали притонами для молодежи

Заброшки стали притонами для молодежи

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В заброшках постоянно кто-то тусуется, - рассказала нам местная жительница Надежда. – Слышны голоса, крики, шум.

Но не это самое тревожное. Горожане стали опасаться ходить по тротуарам мимо расселенных домов. Особенно – вечерами.

- Никогда не знаешь, что может прилететь сверху – бутылка или кирпич, - сетует наша читательница. – Сейчас лето, но скоро начнется новый учебный год. Рядом с расселенным кварталом расположена школа искусств, куда ходят много ребят. И путь к школе проходит мимо заброшек. Я бы не рискнула отпускать туда свою дочь…

.

.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» передала тревоги горожан в пресс-службу мэрии. В управлении строительной политики администрации города нам уточнили, что сейчас застройщик – ГК «Развитие» - готовит документы, необходимые для сноса расселенного жилья.

- В ближайшее время в его адрес будет направлено письмо о принятии мер к ограничению доступа граждан до момента сноса, - заверили в мэрии.