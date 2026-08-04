Расселенный квартал в Коминтерновском районе стал кошмаром для воронежцев

Из разбитых окон порой вылетают бутылки и кирпичи Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже началась подготовка к застройке квартала ветхих двух- и трехэтажек в Коминтерновском районе на пересечении улиц Солнечной, Беговой и переулка Солнечный. Здесь планируется возвести современный квартал из двух зданий высотой 7-9 этажей, и два 12-этажных дома с подземным паркингом на 400 машино-мест. Также застройщик обещает построить для новоселов детский сад на 260 малышей. Реализация проекта запланирована до конца 2029 года.

Часть старых домов уже расселили. В других еще продолжают жить люди. Тем временем опустевшие постройки начали привлекать огромное количество местной молодежи. Квартал стал ужасом местных жителей.

Заброшки стали притонами для молодежи Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- В заброшках постоянно кто-то тусуется, - рассказала нам местная жительница Надежда. – Слышны голоса, крики, шум.

Но не это самое тревожное. Горожане стали опасаться ходить по тротуарам мимо расселенных домов. Особенно – вечерами.

- Никогда не знаешь, что может прилететь сверху – бутылка или кирпич, - сетует наша читательница. – Сейчас лето, но скоро начнется новый учебный год. Рядом с расселенным кварталом расположена школа искусств, куда ходят много ребят. И путь к школе проходит мимо заброшек. Я бы не рискнула отпускать туда свою дочь…

. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» передала тревоги горожан в пресс-службу мэрии. В управлении строительной политики администрации города нам уточнили, что сейчас застройщик – ГК «Развитие» - готовит документы, необходимые для сноса расселенного жилья.

- В ближайшее время в его адрес будет направлено письмо о принятии мер к ограничению доступа граждан до момента сноса, - заверили в мэрии.