Воронежская область — в лидерах по догазификации: заключены десятки тысяч договоров

фото: Правительство Воронежской области

В преддверии пятилетия президентской программы социальной догазификации, которое будет отмечаться этой осенью, губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочее совещание с генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Алексеем Лариным. Встреча, состоявшаяся 29 июля, была посвящена не только подведению промежуточных итогов, но и стратегическому планированию на перспективу.

Открывая диалог, глава региона подчеркнул, что расширение газовой сети остается безусловным приоритетом в социальной политике области, напрямую влияющим на комфорт и благосостояние жителей. Особый акцент был сделан на юбилейной для страны программе, которая за пять лет кардинально изменила ландшафт частного домовладения.

фото: Правительство Воронежской области

Алексей Ларин доложил о впечатляющих результатах: Воронежская область стабильно удерживает лидирующие позиции по темпам подключения. На сегодняшний день портфель заключенных договоров исчисляется десятками тысяч, при этом обязательства предыдущих этапов выполнены практически в полном объеме. Однако главной темой текущего года стала газификация садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). По словам Алексея Ларина, этот процесс охватил практически все муниципальные районы, причем специалисты находят технические решения даже для самых сложных участков.

Центральным пунктом повестки стала подготовка схем расположения объектов газоснабжения. В регионе насчитывается 1290 газифицированных населенных пунктов, в границах которых расположено 110 СНТ. По данным на 20 июля, региональным министерством строительства уже утверждено 1198 схем, из которых 103 приходятся на садоводческие товарищества. Вся необходимая исходная документация от газораспределительной организации передана в ведомство. Александр Гусев дал поручение профильному министерству: завершить оставшийся объем работ строго в установленные сроки, не допуская сбоев в графике.

Кроме того, участники встречи затронули вопрос финансовой дисциплины. Отдельным блоком были рассмотрены меры по снижению задолженности потребителей за поставленный ресурс.

В завершение беседы были намечены контуры подготовки специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа на 2027 год, а также обсужден план перевода котельных на газ.