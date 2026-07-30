Воронежский инвестор направит более 50 млн рублей на развитие Панинского района

29 июля в Воронежской области состоялось значимое событие для Панинского района — губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Документ скрепили подписями региональное правительство, администрация Панинского района и ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (входит в группу «Продимекс»).
На церемонии присутствовали ключевые фигуры: заместитель губернатора Дмитрий Маслов, глава района Андрей Кичигин и генеральный директор УК «Продимекс Агро» Алексей Угаров. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны не только обсудили текущие результаты, но и наметили планы на долгосрочную перспективу.
Выступая перед участниками, Александр Гусев подчеркнул системный подход компании к взаимодействию с местными властями. По его словам, «Продимекс» зарекомендовал себя как надежный партнер, который не только развивает производство, но и последовательно повышает корпоративную культуру, вникая в нужды территории. Глава региона подтвердил неизменность курса на софинансирование:
— Мы со своей стороны, как и обещали, будем продолжать программу «50 на 50» и поддерживать инициативы компании, направленные на решение вопросов социальной направленности. В том числе будем продолжать работу, касающуюся ремонта и обновления учреждений социальной сферы в Панинском районе, — заявил Александр Гусев.
В ответном слове Алексей Угаров проинформировал участников встречи о текущем состоянии дел в агропромышленном холдинге. Особое внимание он уделил ходу уборочной кампании, отметив, что на сегодняшний день аграрии демонстрируют хорошие показатели.
Главным итогом встречи стало подписание документа на ближайшие три года. Соглашение охватывает широкий спектр направлений: от образования, культуры и здравоохранения до физической культуры, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Со стороны инвестора на реализацию проектов развития территорий планируется направить солидное финансирование — 50,7 миллионов рублей. Эти средства станут весомым вкладом в модернизацию социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни местных жителей.