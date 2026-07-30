Воронежский инвестор направит более 50 млн рублей на развитие Панинского района

фото: Правительство Воронежской области

29 июля в Воронежской области состоялось значимое событие для Панинского района — губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Документ скрепили подписями региональное правительство, администрация Панинского района и ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания» (входит в группу «Продимекс»).

На церемонии присутствовали ключевые фигуры: заместитель губернатора Дмитрий Маслов, глава района Андрей Кичигин и генеральный директор УК «Продимекс Агро» Алексей Угаров. Встреча прошла в конструктивной атмосфере, стороны не только обсудили текущие результаты, но и наметили планы на долгосрочную перспективу.

Выступая перед участниками, Александр Гусев подчеркнул системный подход компании к взаимодействию с местными властями. По его словам, «Продимекс» зарекомендовал себя как надежный партнер, который не только развивает производство, но и последовательно повышает корпоративную культуру, вникая в нужды территории. Глава региона подтвердил неизменность курса на софинансирование:

фото: Правительство Воронежской области

— Мы со своей стороны, как и обещали, будем продолжать программу «50 на 50» и поддерживать инициативы компании, направленные на решение вопросов социальной направленности. В том числе будем продолжать работу, касающуюся ремонта и обновления учреждений социальной сферы в Панинском районе, — заявил Александр Гусев.

В ответном слове Алексей Угаров проинформировал участников встречи о текущем состоянии дел в агропромышленном холдинге. Особое внимание он уделил ходу уборочной кампании, отметив, что на сегодняшний день аграрии демонстрируют хорошие показатели.

фото: Правительство Воронежской области

Главным итогом встречи стало подписание документа на ближайшие три года. Соглашение охватывает широкий спектр направлений: от образования, культуры и здравоохранения до физической культуры, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Со стороны инвестора на реализацию проектов развития территорий планируется направить солидное финансирование — 50,7 миллионов рублей. Эти средства станут весомым вкладом в модернизацию социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни местных жителей.