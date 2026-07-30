Александр Гусев поддержал создание филиалов Ассоциации ветеранов СВО во всех районах Воронежской области

фото: Правительство Воронежской области

29 июля в Воронежской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Гусева с Героем России Борисом Нижевёнком, который возглавляет региональную Ассоциацию ветеранов специальной военной операции.

В ходе беседы Борис Нижевёнок поделился с главой региона итогами своих поездок в муниципальные районы и городские округа области. Главной целью этих визитов, по его словам, было не только знакомство с деятельностью местных администраций, но и живое общение с ветеранами СВО, а также с профильными специалистами, задействованными в системе комплексной помощи военнослужащим и их родственникам.

фото: Правительство Воронежской области

Особое внимание на встрече было уделено дальнейшему развитию поддержки. Борис Нижевёнок проинформировал губернатора о плане по открытию в каждом муниципалитете филиалов Ассоциации ветеранов СВО. Он подчеркнул, что создание разветвленной сети представительств сделает получение помощи максимально доступной для жителей отдаленных территорий.

Как отметил Борис Нижевёнок, сегодня ветераны боевых действий активно обращаются за содействием в оформлении удостоверений «Ветеран боевых действий», получении полагающихся выплат и адресной материальной помощи. Оперативное решение этих вопросов остается приоритетом для организации.

Александр Гусев поддержал инициативу по созданию филиальной сети, назвав этот шаг важным этапом совершенствования региональной системы соцподдержки.

фото: Правительство Воронежской области

— Сегодня в этой работе активно задействованы как соответствующие структурные подразделения Правительства региона, так и социальные координаторы, Фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Ассоциация ветеранов СВО. Между ними уже налажено эффективное взаимодействие, — подытожил губернатор.