Есть инициатива — будет и поддержка

фото: Воронежская городская Дума

29 июля состоялось выездное совещание по вопросу благоустройства общего двора, ограниченного домами №№30, 32, 36 по Московскому проспекту и № 103 по Рабочему проспекту в Коминтерновском районе. Пообщаться с местными активистами прибыли руководитель фракции «Единая Россия» Воронежской городской Думы Юлия Попова и глава управы Виталий Поздняков.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Пару лет назад в темное время во дворе было страшно ходить. Территория не маленькая — 8,5 тысяч кв. м. В четырех домах проживает порядка 700 человек, много ребятишек разных возрастов. А света не было — люди подсвечивали путь фонариками от телефонов. Днем была другая беда - машины проезжали сквозь двор, пытаясь преодолеть пробки на Московском проспекте... О какой детской площадке можно было мечтать?

Теперь же ночью здесь светло, двор перекрыт, и главный звук — не шум моторов, а детский смех. Жители доказали: если есть желание, можно изменить все.

Все началось с одного фонаря. Местный активист Дмитрий Зинухин и соседи взяли дело в свои руки — поставили светильник у подъезда. Увидели другие жители: работает! И пошло-поехало. Фонари зажглись над каждым подъездом. Потом перекрыли сквозной проезд — и двор выдохнул. Когда у Дмитрия родился сын, он стал каждый год высаживать по деревцу. Теперь во дворе — своя молодая аллея. Кроме того, есть зона с мангалом и везде цветы, за которыми следят люди старшего поколения.

фото: Воронежская городская Дума

ГЛАВНОЕ — ОТНОШЕНИЕ

Когда встал вопрос об организации детской площадки, обратились к депутату горДумы Юлии Поповой, на чьем округе находится двор. Та откликнулась. И в прошлом году площадка появилась. Теперь местные жители планируют расширить зону отдыха. Юлия Попова поддержала инициативу горожан и предложила совместно с профильными службами проработать варианты дальнейшего благоустройства.

фото: Воронежская городская Дума

Примечательно, что жители и управляющая компания относятся к новому оборудованию с исключительной бережностью. Как только двор стал «своим», изменилось и отношение: здесь меньше мусорят, тщательнее следят за порядком. Увидев, что их голос слышат, жители обратились к депутату горДумы с новыми предложениями. На встрече с Юлией Поповой они попросили дополнить детскую площадку игровыми элементами, а также рассмотреть установку спортивного оборудования — чтобы заниматься могли и представители старшего поколения.

- Мы сами благоустраиваем и следим за двором, — рассказывают жители. — Старшее поколение следит за чистотой, цветочки высаживает. Сейчас у нас идут капитальные ремонты в домах: меняют электрику, крыши, фасады, ремонтируют подвалы, ждем обновления канализации.

фото: Воронежская городская Дума

УЮТ И КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Депутат Юлия Попова отметила, что жители этого двора — пример редкой сознательности.

- Они обратились ко мне и мы познакомились, когда у них уже было многое выполнено своими силами. Сейчас мы сделаем упор на создание зон рекреации для пожилых и взрослых. Планируем установить тренажеры, чтобы люди проводили время с пользой для здоровья. Также уже сегодня состоятся торги по укреплению детской площадки, - рассказала Юлия Попова.

Взаимодействие власти и инициативных граждан еще раз показало, что совместными усилиями можно преобразовывать городские пространства, делая их комфортными для жизни людей всех возрастов.