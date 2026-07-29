Воронежский губернатор Александр Гусев — о выборах-2026: «Выстоять и победить»

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал статью «Выстоять и победить» в преддверии выборов депутатов Государственной Думы IX созыва. Материал вышел в газетах «Коммуна» и «Воронежский курьер», а также доступен на сайте.

В своей статье губернатор напоминает: Указом президента Владимира Путина выборы депутатов назначены на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Выборная кампания уже идет полным ходом: состоялись съезды политических партий, определившие кандидатов. По словам президента РФ, началось важнейшее политическое событие в жизни страны, огромной общественно-политической и организаторской работы.

- Очевидно, что избирательная кампания будет непростой. Внешние угрозы сохраняются, поэтому нашим абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности жителей и всех участников избирательного процесса. Вместе с избиркомами, правоохранительными органами и всеми ответственными структурами готовимся к разным вариантам развития событий, - написал глава региона в канале МАХ.

Особое внимание Александр Гусев уделил историческому контексту. Он приводит подсчет генерала Сухотина: с XIV века из 500 лет Россия провела в войнах 329 – почти две трети своей истории, и всегда выстаивала. Ныне западные страны, как во времена Наполеона и нацистской Германии, снова объединились против России. Губернатор подчеркнул, что в мире восстанавливается влияние не просто националистических, а нацистских идеологий, и это видно не только на примере Украины.

При этом в специальной военной операции нужна только Победа – денацификация и демилитаризация Незалежной, лишение ее возможностей наносить удары по России и осуществлять теракты. Глава региона назвал украинский конфликт глубоким и болезненным, ведь у народов родственные кровь, язык и история. Однако для Запада Украина – лишь средство ослабления России.

Губернатор отметил, что объединенному западному миру противостоит народный патриотизм, заметно укрепившийся за время СВО. Истинный пример подают героические российские воины, в рядах которых немало воронежцев. Колоссальная ответственность лежит и на тех, кто в тылу.

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор высказался против чрезмерной политизации выборных кампаний:

- Побеждать должна не пустая болтовня, а здравый смысл. Российский народ таким здравым смыслом обладает, поэтому делает верный выбор и всегда побеждает.

Он предупредил об опасности спровоцированного раскола народа и призвал к консолидации.

Среди ключевых тезисов статьи:

· Безопасность – абсолютный приоритет. Исполнительные органы власти совместно с избиркомами и правоохранительными структурами готовятся к разным вариантам развития событий, включая возможные провокации со стороны противника. Особое внимание – подготовке помещений для участков и общественной безопасности.

· Повседневная работа и развитие региона. Статья не только о вызовах, но и о преобразованиях в Воронежской области: подготовке кадров для новой экономики, поддержке сельских территорий, модернизации ЖКХ и других вопросах, влияющих на качество жизни земляков.

· Патриотизм – в ответственном участии. Граждане этой осенью определят, кто будет представлять их интересы в главном законодательном органе, и по каким законам страна будет жить в непростое время.

Воронежская область продолжает готовиться к выборам: численность избирателей в регионе составляет почти 1,79 млн человек. На участках организуют видеонаблюдение для обеспечения прозрачности.