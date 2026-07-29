Село Углянец признано самым красивым селом Воронежской области 2026 года

фото: Правительство Воронежской области

28 июля организационный комитет ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области» объявил итоги 2026 года. Почётное звание и главный приз — грант в размере 2 миллионов рублей — завоевало село Углянец Верхнехавского муниципального района.

В число призеров вошли еще шесть населенных пунктов, каждый из которых получит по 300 тысяч рублей: село Истобное (Репьевский район), село Коротояк (Острогожский район), село Никольское (Аннинский район), село Пузево (Бутурлиновский район), село Мужичье (Воробьевский район) и село Губари (Борисоглебский городской округ).

фото: Правительство Воронежской области

Всего в этом году за звание самого уютного и благоустроенного села боролся 71 сельский населенный пункт. Конкурс традиционно проводится министерством по развитию муниципальных образований и включает два этапа.

Первый этап прошел в формате народного голосования: с 1 апреля по 30 мая жители региона отдавали свои голоса через информационную систему «Активный электронный гражданин». По итогам онлайн-выбора сформировался рейтинг из 20 сел, набравших наибольшее число голосов в расчете на 1000 жителей своего муниципалитета. Члены оргкомитета особо отметили высокую активность сторонников села Гороховка (Верхнемамонский район) и села Дедовка (Петропавловский район) — их поддержка оказалась одной из самых впечатляющих на голосовании.

фото: Правительство Воронежской области

На втором этапе конкурсная комиссия лично посетила все 20 населенных пунктов, вошедших в шорт-лист. Эксперты оценивали объективные критерии: наличие достопримечательностей и состояние въездной группы, оригинальность озеленения, архитектурные особенности застройки, содержание мест массового отдыха, вовлеченность местных жителей в поддержание чистоты и порядка, а также другие параметры благоустройства. По итогам выездных проверок комиссия представила оргкомитету предложения по победителю и шести призерам, набравшим максимальные баллы с учетом результатов интернет-голосования.

Полученные гранты направляются в бюджеты муниципальных образований и могут быть использованы исключительно на нужды развития территорий: приобретение техники, оборудования и материалов для благоустройства, установку указателей с названиями улиц и номерами домов, а также на другие подобные цели. Расходование средств на содержание администраций строго запрещено.

фото: Правительство Воронежской области

Интересно, что четыре села из семи финалистов 2026 года уже имеют опыт участия в конкурсе в предыдущие годы. Так, Истобное выходило в финал в 2017, 2020 и 2024 годах, Коротояк неизменно входил в число лучших с 2019 по 2023 год, Углянец уже был финалистом в 2018 году, а Пузево — также в 2018-м. Эти населенные пункты демонстрируют не только стабильно высокий уровень благоустройства, но и заметную положительную динамику развития.

фото: Правительство Воронежской области

В то же время для сел Мужичье и Губари этот год стал прорывным — они не раз подавали заявки ранее, но до финала не доходили. А для аннинского Никольского участие в «Самом красивом селе» и вовсе стало дебютным. Тем не менее все три новичка показали впечатляющие результаты как в народном голосовании, так и по оценкам профессионального жюри.