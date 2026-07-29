«Кола» разрушила эмаль за полгода: зубы 21-летнего воронежца превратились в «стекло» из-за кислотной эрозии

Фото из архива КП

Для большинства молодых людей банка колы — это просто способ взбодриться. Для 21-летнего жителя Воронежа это стало причиной тяжелой стоматологической катастрофы. Когда он переступил порог Воронежской областной клинической стоматологической поликлиники (ВОКСП), врачи констатировали шокирующую картину: эрозия эмали каждой единицы зубного ряда и множественные кариозные поражения в самой уязвимой зоне — у шейки зуба. Об этом случае рассказали в Министерстве здравоохранения региона 29 июля.

ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?

Анатомически пришеечная область — это место, где эмаль тоньше всего, а под ней сразу начинается дентин. Ортофосфорная кислота, содержащаяся в сладкой газировке, действует как агрессивный растворитель. Она буквально вымывает кальций из поверхностного слоя. Сахар, в свою очередь, становится идеальной питательной средой для стрептококков, которые добивают размягченные ткани изнутри.

Фото - Минздрав Воронежской области

— Газированные напитки работают по двойному фронту: кислота съедает эмаль за считаные месяцы, а сахар провоцирует бурный рост бактерий, завершающих разрушение дентина», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ВОКСП.

ПОЧЕМУ ОБЫЧНЫЕ ПЛОМБЫ НЕ СПАСАЮТ?

Стандартный подход к лечению кариеса здесь был бессилен. Когда истонченная эмаль крошится, а дентин размягчен, поставить обычную пломбу невозможно — она просто вывалится вместе с остатками тканей при первой же жевательной нагрузке. Молодому пациенту требовалась уже не борьба с кариесом, а тотальная эстетическая и функциональная реабилитация.

Лечение растянулось на несколько этапов и визитов. Задача врачей была сверхсложной: восстановить не только внешний вид, но и жевательную способность, которая была практически утрачена.

Главным инструментом спасения стал современный композитный материал с «эффектом хамелеона». Спустя шесть месяцев работы пациент покинул кресло стоматолога с восстановленным объемом твердых тканей. Внешне зубы выглядят так, будто болезни и не было: исчезла выраженная эрозия, восстановлены пришеечные зоны, возвращена нормальная окклюзия (смыкание челюстей).

Весь этот титанический труд выполнила врач-стоматолог-терапевт поликлиники Юлия Кочкарова. Врачи предупреждают: эта история — яркий пример того, как «быстрые» углеводы разрушают здоровье, и напоминают, что лучшая реставрация — это та, которая не потребовалась.