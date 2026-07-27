«Безопасность — приоритет»: Воронежская область готовится к Выборам-2026

фото: Правительство Воронежской области

В правительстве Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева состоялось оперативное совещание, главной темой которого стала комплексная подготовка к единому дню голосования, намеченному на 20 сентября 2026 года. В фокусе внимания властей оказались вопросы содействия избиркомам при подготовке и проведении выборов депутатов ГосДумы Федерального Собрания РФ и иных выборов, а также меры безопасности и цифровизация процесса голосования.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

С докладом выступил председатель региональной Избирательной комиссии Илья Иванов. В целом на территории области проходят 22 избирательные кампании различного уровня — от федерального до муниципального, каждая из которых выполняется согласно утвержденным календарным графикам.

Важнейшие - выборы в Госдуму девятого созыва. Прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты завершился 12 июля: Центральная избирательная комиссия России заверила списки от 11 политических объединений. На сегодняшний день официальную регистрацию федеральных списков получили четыре партии — КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия» и ЛДПР.

В трех одномандатных округах Воронежской области выдвинут 21 кандидат. Примечательно, что 19 кандидатов представляют семь системных партий, однако есть и два самовыдвиженца. Окончательный этап регистрации для кандидатов завершится 5 августа.

Не менее насыщенная повестка будет и на местах. В десяти муниципальных районах и двух городских округах региона на данный момент выдвинуто 172 человека, из которых 147 — представители партийных списков, а 25 — независимые кандидаты. Прием заявок от претендентов на местные мандаты продлится до 31 июля.

фото: Правительство Воронежской области

ТЕХНОЛОГИИ НА УЧАСТКАХ

Особое внимание на совещании уделили техническому оснащению избирательных участков. Илья Иванов подтвердил, что на всех без исключения площадках будет применена технология формирования протоколов с QR-кодом. Для этого каждую участковую комиссию в обязательном порядке обеспечат персональными компьютерами и печатающими устройствами.

Кроме того, воронежские выборы будут «прозрачными» с точки зрения видеоконтроля. Средствами видеонаблюдения с непрерывной трансляцией оснастят 690 объектов, а еще на 1044 участках установят системы видеорегистрации. Таким образом, под наблюдением камер окажется 100% избирательных участков области — от областного центра до отдаленных сел.

В преддверии голосования в регионе стартует масштабная информационная кампания. С 22 августа по 15 сентября более 5,3 тысячи членов УИК проведут поквартирный (подомовой) обход. Им предстоит лично посетить свыше 916 тысяч домовладений, чтобы проинформировать избирателей о дате, месте и способах голосования, а также ответить на возникающие вопросы.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН

Губернатор Александр Гусев сделал отдельный акцент на обеспечении правопорядка и защите граждан. До дня голосования все помещения участков должны быть приведены в полное соответствие с нормами противопожарной и антитеррористической безопасности. Речь идет об обязательной установке средств связи, металлоискателей и сигнализации.

В завершение встречи глава региона дал поручение отработать сценарии на случай внешних дестабилизирующих факторов.

фото: Правительство Воронежской области

— Эти выборы будут непростыми с точки зрения условия их проведения. Внешние угрозы сохраняются, мы следим за оперативной обстановкой и будем готовиться к разным возможным вариантам ее развития. Обеспечение безопасности жителей и всех участников избирательного процесса – наш важнейший приоритет. Мы готовы при необходимости рассматривать различные форматы голосования, включая досрочное, если этого потребует ситуация. Порядок действий при том или ином виде угроз мы дополнительно проработаем. Нужно быть готовыми, что мобильного интернета может не быть, но сотовая связь останется, — резюмировал Александр Гусев.