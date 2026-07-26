«Пошел в магазин и заблудился в лесу»: в Воронеже две недели ищут дезориентированного 87-летнего мужчину

Погода осложнила сохранность запахов для кинологических расчетов Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Я в лесу, не вижу никаких огоньков и не слышу звука машин», — успел передать спасателям в первые часы после исчезновения 87-летний Николай Иванович Бондарев. Мужчину ищут в Воронеже уже более двух недель — он пропал 12 июля. Одетый в светлую рубашку, темные брюки и бейсболку, он ушел из дома, но из-за проблем с памятью полностью дезориентировался в пространстве. Волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» бросили силы на его спасение. Подробнее — в материале «КП-Воронеж».

«Он тяжело понимал смысл разговора»

По данным волонтеров, сын пропавшего сообщил, что в день исчезновения отца собирался к нему, но около 17:00 в телефонном разговоре Николай Иванович путано сказал, что пошел в магазин и заблудился в лесу. Попросил пока к нему не приезжать. Как он там оказался — пояснить не смог.

Как только заявка поступила на горячую линию отряда — около пяти часов вечера 12 июля — за работу взялись специалисты направления «Лес на связи». Примерно в 18:00 спасателям удалось дозвониться до дедушки.

— Речь у него была крайне неразборчива, он тяжело понимал смысл разговора, — рассказывает информационный координатор Елена (позывной «Миледи»).

Николай Иванович утверждал, что идет по лесу, и на вопросы о визуальных ориентирах отвечал отрицательно: не видит огней, не слышит звуков. К тому времени специалисты установили, что пропавший в тот день в магазин не ходил. При этом Николай Иванович оставался на связи до позднего вечера 12 июля, и около девяти вечера волонтеры приняли решение о срочном выезде.

В первый день в поиске участвовали 33 человека: семь пеших групп и кинологический расчет. Отрабатывались природные ловушки, лесопарки, расклеивались ориентировки. А наутро погода резко испортилась — прошел проливной дождь.

— Погода сильно осложнила возможное передвижение пожилого человека и сохранность запахов для кинологических расчетов. У Николая Ивановича к тому же болят ноги, — добавила координатор.

Воронежцев просят быть бдительнее Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Находится дома»

Утром 13 июля телефон пропавшего ненадолго появился в сети. Он коротко сообщил, что «находится дома». Но прибывшие родственники его там не обнаружили — квартира оказалась пуста.

Шли дни, зона поисков расширялась. На следующие сутки к работе подключилось Кинологическое отделение РОССОЮЗСПАС. Добровольцы прочесывали Фигурную и Малую рощи, промзоны, гаражные кооперативы, часть района Придонской и оклеили ориентировками село Подклетное.

— Группы обследовали район, в котором живет дедушка. Искали камеры видеонаблюдения, потому что у нас нет точной информации о времени, когда он мог уйти, и направлении — куда, — пояснила «Миледи».

14 июля пришло ценное свидетельство: дедушку якобы видели в городе живым, но потерянным. Это вселило надежду. Однако на следующий день местная полиция сообщила, что «поступившая информация о возможном местонахождении пропавшего не соответствует действительности». Поиски продолжились. Добровольцы осматривали заброшенные железнодорожные пути, ведущие к Юго-Западному кладбищу, карьеры и кварталы до площади Ленина.

Утром 13 июля телефон пропавшего ненадолго появился в сети Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Все еще не дома»

17 июля случился пятый выезд добровольцев. В поиске участвовали 44 человека.

— Люди приходят на поиски с такой же серьезностью, как на работу, — подчеркнул старший на месте Денис (позывной «Вьюрок»). — Расширяя зону поиска, мы двигаемся к северу от Фигурной рощи, обследуя карьеры и близлежащие территории. Мы делаем все возможное.

Очередной масштабный выезд — уже шестой — был в субботу, 25 июля.

— Мы не теряем надежды, и штаб продолжает работу в выходной день, — говорит старшая на месте Виктория (позывной «Чуня»). — Четыре пешие группы отрабатывали квадраты в Малой роще методом прочеса — когда добровольцы движутся цепью так, чтобы не остался непросмотренным ни один сантиметр.

Местность, по словам спасателей, оказалась крайне сложной: выраженная овражистость, густые заросли, бурелом. Поисковики преодолевали препятствия метр за метром с 10:00 до 17:30, а некоторые группы закрывали по три квадрата за день.

— К сожалению, Николай Иванович все еще не дома, но мы не сдаемся. Поиск продолжается, — сказали добровольцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или в 112.