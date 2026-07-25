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Общество25 июля 2026 11:15

К проверкам УФАС подключилась прокуратура: ситуация с топливом в Воронеже на 25 июля 2026 года

В Воронежской области более 65 процентов заправок обеспечены бензином
Алексей СЕРГУНИН
Федеральные компании держат цены на одном уровне. Местные сети, которые раньше сильно задирали стоимость, начали ее потихоньку снижать.

Федеральные компании держат цены на одном уровне. Местные сети, которые раньше сильно задирали стоимость, начали ее потихоньку снижать.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области каждый день следят за тем, чтобы в регионе было достаточно бензина и дизельного топлива.

Чтобы понимать реальную ситуацию с наличием горючего на заправках и его стоимостью, специалисты проверяют цены и остатки почти на 200 автозаправочных станциях региона ежедневно.

Ситуация с бензином в Воронеже на 25 июля 2026

По данным ежедневного мониторинга, 92-й бензин можно купить более чем на 72 процентах АЗС региона, АИ-95 – на более чем 65 процентах, солярку – на более 80 процентах.

Федеральные компании держат цены на одном уровне. Местные сети, которые раньше сильно задирали стоимость, начали ее потихоньку снижать. Из-за этого ситуацию взяли на контроль не только антимонопольщики (УФАС), но и прокуратура.

В Воронеже в двух сетях разрешили покупать уже по 40 литров за один раз. На областных трассах в трех других сетях лимит составляет 50 литров.

В Воронеже в двух сетях разрешили покупать уже по 40 литров за один раз. На областных трассах в трех других сетях лимит составляет 50 литров.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Хотя у аграриев топливо закуплено в нужном объеме, но власти хотят сделать одну из местных независимых сетей «главным региональным оператором». Это нужно для того, чтобы небольшие фермы могли по-прежнему покупать горючее маленькими партиями прямо на заправках, когда им это удобно.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

В Воронежской области на заправках все еще действуют ограничения на покупку бензина, но лимиты постепенно становятся больше.

В Воронеже в двух сетях разрешили покупать уже по 40 литров за один раз. На областных трассах в трех других сетях лимит составляет 50 литров.

Крупные федеральные сети пока вообще не продают топливо в канистры. А вот у местных региональных компаний такого запрета почти нет: они отпускают горючее и в тару.

Напомним, что ограничения ввели временно, чтобы люди не скупали бензин «про запас» и топлива хватало всем автомобилистам без очередей.