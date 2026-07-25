Федеральные компании держат цены на одном уровне. Местные сети, которые раньше сильно задирали стоимость, начали ее потихоньку снижать. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области каждый день следят за тем, чтобы в регионе было достаточно бензина и дизельного топлива.

Чтобы понимать реальную ситуацию с наличием горючего на заправках и его стоимостью, специалисты проверяют цены и остатки почти на 200 автозаправочных станциях региона ежедневно.

Ситуация с бензином в Воронеже на 25 июля 2026

По данным ежедневного мониторинга, 92-й бензин можно купить более чем на 72 процентах АЗС региона, АИ-95 – на более чем 65 процентах, солярку – на более 80 процентах.

Федеральные компании держат цены на одном уровне. Местные сети, которые раньше сильно задирали стоимость, начали ее потихоньку снижать. Из-за этого ситуацию взяли на контроль не только антимонопольщики (УФАС), но и прокуратура.

В Воронеже в двух сетях разрешили покупать уже по 40 литров за один раз. На областных трассах в трех других сетях лимит составляет 50 литров. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Хотя у аграриев топливо закуплено в нужном объеме, но власти хотят сделать одну из местных независимых сетей «главным региональным оператором». Это нужно для того, чтобы небольшие фермы могли по-прежнему покупать горючее маленькими партиями прямо на заправках, когда им это удобно.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

В Воронежской области на заправках все еще действуют ограничения на покупку бензина, но лимиты постепенно становятся больше.

В Воронеже в двух сетях разрешили покупать уже по 40 литров за один раз. На областных трассах в трех других сетях лимит составляет 50 литров.

Крупные федеральные сети пока вообще не продают топливо в канистры. А вот у местных региональных компаний такого запрета почти нет: они отпускают горючее и в тару.

Напомним, что ограничения ввели временно, чтобы люди не скупали бензин «про запас» и топлива хватало всем автомобилистам без очередей.