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Спорт25 июля 2026 10:48

Воронежские болельщики – перед матчем с «Динамо»: «Факел» перестал катать вату и постоянно играет в открытый футбол»

Махачкалинские фанаты считают, что «Динамо» не проиграет в Воронеже
Алексей СЕРГУНИН
Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 25 июля в 18:30 москвич Игорь Капленков известит о начале поединка первого тура РПЛ по футболу между местным «Факелом» и махачкалинским «Динамо».

Букмекеры намекают на ничью. По крайней мере, именно в Воронеже на старте турнире сойдутся примерно равные по силам коллективы. Отсюда и 2,55 на хозяев на фоне троечки на ничью. Чаще дагестанцев в прошлом розыгрыше РПЛ очки делила только калининградская «Балтика». «Факел» хоть и нацелен на победу перед выездом в Краснодар, но парни Вадима Евсеева явно не будут отбывать номер на поле.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

У Игоря Долгих факты традиционно влияют на ожидания от предстоящей игры:

- Открытие сезона для футбольного болельщика – это всегда праздник. Когда же сезон стартует домашним поединком, да еще и в высшей лиге – это праздник втройне. Хотя сейчас, пожалуй, в большей степени приходится говорить о волнении, нежели о радости. Да и прогнозировать результат дебютного матча весьма сложно. Не прибавляет оптимизма и упрямая статистика стартовых встреч флагмана воронежского футбола в элитной лиге отечественного футбола: ни одной победы в девяти играх. К тому же, на обновленном стадионе «Факел», где сейчас проводит свои матчи наша любимая команда, в высшей лиге нам удалось выиграть лишь однажды. С другой стороны, если не брать очки у махачкалинцев, то где же их брать вообще? Мой прогноз – ничья с низкой результативностью (0:0 или 1:1).

Анютка Чудина ждет безголевое действо:

- «Маршакана» сегодня превратится в ревущую чашу, где каждый болельщик станет двенадцатым игроком. Олег Василенко вернул команду в элиту благодаря железной обороне: всего 22 пропущенных мяча за прошлый сезон! Но хватит ли этой брони против прагматичного Вадима Евсеева? Уверена, коса найдет на камень, и оба специалиста согласятся на нули. Впрочем, скучать не придется. Нервы буду зашкаливать!

Пользователь под ником Kotik_Sola ждет голов:

- Не будет здесь 0:0, посмотрите прошлые игры. «Факел» после возвращения Олега Василенко перестал катать вату и постоянно играет в открытый футбол. Сами получают и забивают.

Alex_123 уверен, что «огнеопасные» как минимум не уступят:

- В первой домашней встрече не должны проиграть. Хоть я и за «Факел», скорее всего будет 1:1. Зачем портить праздник друг другу?!

«Мирный чел» также предрекает ничью:

- Обе команды относятся к числу середняков и аутсайдеров, которые в первую очередь думают о сохранении своих ворот, а не о ярких атаках. «Факел» на своем поле попытается зацепиться за очки, но без особой агрессии. «Динамо» Махачкала в гостях будет играть от обороны, делая ставку на редкие контратаки.

Фото из соцсетей ФК "Динамо" Махачкала.

Фото из соцсетей ФК "Динамо" Махачкала.

Автандил Лучев уверен, что парни Вадима Евсеева одержат первую за 57 лет победу в Воронеже:

- Наш тренер знает, как побеждать соперников, заточенных на оборону. Евсеев знаком с воронежским клубом, вписал имя в историю «Факела», так что должен как следует накачать своих парней. А палачом дебютанта турнира станет Агаларов. В мае он наказал в стыках «Урал», теперь пришло время проявить себя с еще одним выходцем из ЛЛМ. Думаю, что для победы в Воронеже нашим хватит одного гола. У хозяев с атакой полная безнадега. Главное, что динамовцы не поплыли на фоне поддержки местной публики. Фанаты «Факела» могут кого угодно раздергать.

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