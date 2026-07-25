Воронежские болельщики – перед матчем с «Динамо»: «Факел» перестал катать вату и постоянно играет в открытый футбол»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 25 июля в 18:30 москвич Игорь Капленков известит о начале поединка первого тура РПЛ по футболу между местным «Факелом» и махачкалинским «Динамо».

Букмекеры намекают на ничью. По крайней мере, именно в Воронеже на старте турнире сойдутся примерно равные по силам коллективы. Отсюда и 2,55 на хозяев на фоне троечки на ничью. Чаще дагестанцев в прошлом розыгрыше РПЛ очки делила только калининградская «Балтика». «Факел» хоть и нацелен на победу перед выездом в Краснодар, но парни Вадима Евсеева явно не будут отбывать номер на поле.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

У Игоря Долгих факты традиционно влияют на ожидания от предстоящей игры:

- Открытие сезона для футбольного болельщика – это всегда праздник. Когда же сезон стартует домашним поединком, да еще и в высшей лиге – это праздник втройне. Хотя сейчас, пожалуй, в большей степени приходится говорить о волнении, нежели о радости. Да и прогнозировать результат дебютного матча весьма сложно. Не прибавляет оптимизма и упрямая статистика стартовых встреч флагмана воронежского футбола в элитной лиге отечественного футбола: ни одной победы в девяти играх. К тому же, на обновленном стадионе «Факел», где сейчас проводит свои матчи наша любимая команда, в высшей лиге нам удалось выиграть лишь однажды. С другой стороны, если не брать очки у махачкалинцев, то где же их брать вообще? Мой прогноз – ничья с низкой результативностью (0:0 или 1:1).

Анютка Чудина ждет безголевое действо:

- «Маршакана» сегодня превратится в ревущую чашу, где каждый болельщик станет двенадцатым игроком. Олег Василенко вернул команду в элиту благодаря железной обороне: всего 22 пропущенных мяча за прошлый сезон! Но хватит ли этой брони против прагматичного Вадима Евсеева? Уверена, коса найдет на камень, и оба специалиста согласятся на нули. Впрочем, скучать не придется. Нервы буду зашкаливать!

Пользователь под ником Kotik_Sola ждет голов:

- Не будет здесь 0:0, посмотрите прошлые игры. «Факел» после возвращения Олега Василенко перестал катать вату и постоянно играет в открытый футбол. Сами получают и забивают.

Alex_123 уверен, что «огнеопасные» как минимум не уступят:

- В первой домашней встрече не должны проиграть. Хоть я и за «Факел», скорее всего будет 1:1. Зачем портить праздник друг другу?!

«Мирный чел» также предрекает ничью:

- Обе команды относятся к числу середняков и аутсайдеров, которые в первую очередь думают о сохранении своих ворот, а не о ярких атаках. «Факел» на своем поле попытается зацепиться за очки, но без особой агрессии. «Динамо» Махачкала в гостях будет играть от обороны, делая ставку на редкие контратаки.

Фото из соцсетей ФК "Динамо" Махачкала.

Автандил Лучев уверен, что парни Вадима Евсеева одержат первую за 57 лет победу в Воронеже:

- Наш тренер знает, как побеждать соперников, заточенных на оборону. Евсеев знаком с воронежским клубом, вписал имя в историю «Факела», так что должен как следует накачать своих парней. А палачом дебютанта турнира станет Агаларов. В мае он наказал в стыках «Урал», теперь пришло время проявить себя с еще одним выходцем из ЛЛМ. Думаю, что для победы в Воронеже нашим хватит одного гола. У хозяев с атакой полная безнадега. Главное, что динамовцы не поплыли на фоне поддержки местной публики. Фанаты «Факела» могут кого угодно раздергать.

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