Как снять стартовое проклятие? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с махачкалинским «Динамо»

Фото из соцсетей ФК "Факел" Воронеж.

Сегодняшний матч может войти в историю воронежского футбола. Ни разу наш клуб не стартовал в элите с победы. Было всего три ничьи (2000 – «Ростсельмаш» - 1:1, 2001 – «Торпедо» - 2:2, 2022 – «Краснодар» - 2:2) при шести поражениях (1961 – «Нефтяник» - 0:1, 1985 – «Зенит» - 0:2, 1992 – «Уралмаш – 0:1, 1997 – «Зенит» - 0:1, 2023 – «Ростов» - 1:2, 2024 – «Динамо» Москва – 1:3). То есть на старте сезона в высшем эшелоне не проигрывали только два тренера «Факела» – Валерий Нененко и Олег Василенко. Последний как раз руководит текущим составом «огнеопасных». А как признался Нененко в интервью «КП-Воронеж», набирать очки (а лучше побеждать) в трех стартовых домашних турах наши парни обязаны. Если уж не совладать с Махачкалой, Грозным и Оренбургом, то вряд ли что-то путное удастся соорудить по сумме 30 туров.

Очевидно одно: матч с «Динамо» явно будет из разряда знатных заруб, учитывая, что гостями руководит один из самых неравнодушных тренеров страны, работавший в «Факеле» в 2023 году. Вадим Евсеев сделает все, что в его силах, чтобы напомнить о себе в Воронеже.

Итак, вспомним, как проходили домашние встречи «Факела» с махачкалинским «Динамо» в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к третьему очному поединку в РПЛ.

История противостояния от историка футбола Игоря Долгих

«Факел» в восьмой раз будет принимать динамовцев. Первый матч состоялся 9 мая 1969 года – в рамках второй группы класса «А» (аналог нынешней первой лиги) «Труд» (так тогда именовался наш клуб) поделил очки с махачкалинцами – 1:1. Первую очную победу в Воронеже хозяева одержали в следующем сезоне – 16 августа 1970 года (1:0). Клуб из столицы Дагестана ни разу не побеждал на поле «Факела»: в семи матчах у хозяев три победы при четырех ничьих (мячи – 8:3).

Самый результативный матч состоялся 15 мая 1994 года, когда в рамках второй лиги «Факел» победил 3:0. Самые популярные счета – 1:1 (3 раза; 1969, 1974, 2024) и 1:0 (2 раза; 1970, 2006).

Текущая форма

В минувшее межсезонье «Факел» обменялся победами с «Ростовом» (3:1, 1:2) и поделил очки с тольяттинским «Акроном» (1:1). Махачкалины выиграли у питерских «Ленинградца» (3:0), «Динамо» (3:1), взяли очко в двух матчах с «Зенитом» (0:2, 1:1) и проиграли аргентинской «Химнасии» из Ла-Платы (1:3).

В последних официальных матчах сезона-2025/26 дагестанский клуб одолел «Урал» из Екатеринбурга (2:0), а «Факел» выиграл в Ульяновске у «Волги» (3:0).

А судьи кто?

Главным арбитром назначен Игорь Капленков из Москвы. Ему будут помогать земляки Андрей Болотенков и Дмитрий Мосякин. Резервный арбитр – ленинградец Михаил Плиско. Проинспектирует работу судей Сергей Мацюра из Комсомольска-на-Амуре.

Фото из телеграм-канала турнира.

В прошлом розыгрыше РПЛ Игорь Капленков отработал на 11 матчах (три – в роли главного). Он предъявил восемь желтых карточек и назначил четыре пенальти. «Факел» при судействе столичного арбитра в рамках первой лиги одолел нижнекамский «Нефтехимик» (1:0, 6-й тур), ярославский «Шинник» (1:0, 14-й тур), «Челябинск» (2:0, 21-й тур), екатеринбургский «Урал» (1:0, 22-й тур) и уступил московской «Родине» (0:2, 10-й тур). «Динамо» с Капленковым не пересекалось.

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 1 550 рублей. Гипотетический успех гостей оценивается коэффициентом 3,05, и ничья увеличит ставку в три раза.

«Факел» ни разу за 63 года не начинал сезон в высшем дивизионе страны с победы. Конечно, три очка на старте – отменное подспорье для дебютанта, но в Воронеж приехал один из трех самых миролюбивых клубов прошлого сезона (наряду с «Балтикой» и московским «Локомотивом»). Велик шанс, что команды поделят очки, дабы никому не было обидно.

Где посмотреть?

Встречу покажут по каналу «Матч Премьер». Начало трансляции в 18:25.

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