Охота на «глухарей»: как воронежский следователь ловит убийц спустя 20 лет

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Они лежат в архивах годами. Папки с уголовными делами, где в графе «Лицо, совершившее преступление» стоит прочерк. В народе их называют «глухарями». В Следственном комитете — «приостановленными в связи с неустановлением лица». Значит, преступник не найден. Но для следователя-криминалиста СУ СКР по Воронежской области Валентины Николайчик это не «безнадега», а вызов.

— Наша работа — это масса эмоций, причем не только негативных — улыбается Валентина Николаевна, поправляя форменный китель. — Когда находишь человека, совершившего преступление, спустя 15–20 лет, чувствуешь, что справедливость существует.

С 2023 года она — единственная девушка-криминалист в областном СК, которая «бегает, прыгает и скачет» вместе с оперативниками, при этом прикомандирована к отделу по расследованию преступлений прошлых лет. И ее послужной список впечатляет: убийства, изнасилования, разбои, которые десятилетиями считались нераскрытыми, вдруг обретают виновных. Как это происходит — в нашем материале.

«ВЕЩИ В КРОВИ Я ЗАСТИРАЛА»: ИСТОРИЯ ИЗ 2003 ГОДА

В апреле 2026 года на рассмотрение суда ушло дело, которое можно было назвать стандартным «висяком».

В далеком 2003 году в Воронеже молодая компания распивала алкоголь на улице Кропоткина: два парня — один несовершеннолетний, второму едва стукнуло 18. Затем к ним присоединился взрослый мужчина. Слово за слово — конфликт перерос в убийство. Парни до смерти забили мужчину, забрали у него ценные вещи (золотую цепь, перстень и часы) и продали возле тогда знаменитого универмага Россия. Убийц так и не нашли.

— В деле лежал тощий томик — всего 150 листов, — вспоминает Валентина Николайчик. — Меня насторожило алиби: две девушки утверждали, что парни всю ночь были у них. Мы решили проверить эту версию.

Следователи начали с допроса свидетельниц, которым сейчас уже под 40. Одна из них продолжала упорно стоять на своем. Но когда ей объяснили, что одного из подельников уже нет в живых, а второй объявлен в федеральный розыск, она решила признаться.

— В ту ночь парни пришли к ней полностью в крови, — рассказывает Николайчик. — Свидетельница застирала их вещи. А когда они ей рассказали, что убили человека, девушка, испугавшись, решила их прикрыть.

Но самое страшное открылось позже: убитый мужчина оказался отцом девочки, которую парни знали. Ирония судьбы или дьявольская случайность — но именно это стало эмоциональным ударом для обвиняемого. Когда его, прятавшегося в Новоусманском районе, доставили в отдел, он «поплыл».

— Он все помнил до мельчайших подробностей, — говорит следователь. — Он каялся. Видно было, что груз лежал на нем все эти годы.

Валентина Николайчик считает, что даже самый старый «глухарь» имеет шанс быть раскрытым Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ГЕНЕТИКА, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЖДАТЬ

Новый виток технологий — вот главный козырь современного следователя. Если в 2000-х генетическая экспертиза была роскошью и делалась только в Белгороде, то сейчас базы данных ДНК регулярно пополняются. Яркое тому подтверждение — дело об изнасиловании и убийстве 50-летней женщины в СНТ «Ласточка» в Нововоронеже в 2012 году.

Женщина, которую близкие, друзья, соседи описывали как порядочную, очень добрую, воцерковленную, поехала на дачный участок и пропала. Тревогу забил супруг — она всегда его встречала после работы дома с накрытым ужином. Он обратился в полицию и начались поиски. Ее тело нашли закопанным прямо на участке: ягодицами кверху, одежда повреждена. Она была задушена шнуром. Тогда, в 2012-м, криминалисты смогли выделить генотип из-под ногтей жертвы, но преступник словно испарился.

- Следователи проверили весь Нововоронеж, — говорит Валентина Николаевна. — Всех наркоманов и ранее судимых. Но, как оказалось, парень просто ушел в армию сразу после убийства. Его физически не было в городе, когда шла проверка.

Прошло 12 лет. И тут — совпадение в федеральной базе с неким Деминым. Генетика подтвердила: именно он.

Но на допросе мужчина, который к тому времени завел семью, имел ребенка, молчал. Он категорически отрицал вину. Зачем? Возможно, он думал, что время стерло следы. Но оно не стерло сперму на одежде жертвы.

— Я сразу предположила, что это не просто убийство, а изнасилование, — признается Валентина Николайчик. — И экспертиза подтвердила. Несмотря на его отрицание, вина была доказана и суд назначил ему 17,5 лет строгого режима. У него не было совести. Абсолютно. На вопрос «Откуда ваша ДНК?» он просто не мог ответить».

«ВАЖНО, ЧТОБЫ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ»

Но не всегда найденный преступник отправляется в колонию после доказательства его вины.

В 2024 году Валентина Николаевна раскрыла изнасилование 13-летней давности. Преступника нашли. Его признали виновным. Но отпустили.

— По первой ч. 1 ст. 131 (Изнасилование) срок давности составляет 10 лет, — объясняет следователь. — Он истек. Но обвиняемый не согласился с прекращением дела, поэтому оно пошло в суд. Его признали виновным, но освободили от наказания. Судимость осталась.

Для жертвы же это был маленький триумф.

— Ей было важно, чтобы его признали виновным, — замечает Валентина Николаевна. — Прошло 13 лет, но она помнила его лицо. Такое не забывается.

А вот в деле 2007 года время сыграло злую шутку с самим преступником. Мужчина убил в городе Лиски собутыльницу с особой жестокостью (он использовал металлическую трубу в качестве орудия преступления). Это и послужило причиной ее смерти. Расправился из-за того, что та отказала ему в близости. А затем попросту пошел к своей сожительнице и лег спать. Спустя годы генетика доказала его вину — по сперме на металлической трубе. Однако после задержания тот уже не мог отвечать за свои поступки — его рассудок разрушил алкоголизм. Мужчину признали невменяемым, однако суд прекратил преследование по истечению срока давности. Данное решение обжалуется.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

КОГДА НЕТ ТЕЛА, НО ЕСТЬ ДЕЛО

Еще один стереотип, который рушит практика Валентины Николаевны, — фраза «нет тела — нет дела». В 2013 году в Коминтерновском районе зверски убивают женщину. Преступник — ее собутыльник. Он наносит ей множественные удары молотком по голове. В квартире — лужи крови. Он признается, что тело выкинул на мусорку.

— Две недели следователи буквально жили на мусорном полигоне в городе Семилуки, — вспоминает Валентина Николайчик. — Тело так и не нашли. Спустя годы, женщину живой так никто и не видел. Мы получили заключение эксперта: при такой потере крови человек не выживет. Это медицинский факт. Плюс первоначальные признательные показания самого преступника. В итоге суд признал его виновным.

Интересно, что позже убийца отказался от своих слов. Но суду хватило доказательств, чтобы вынести обвинительное решение. И хотя преступник вскоре скончался в СИЗО (сказался синдром отмены алкоголя), дело было доведено до логического конца.

ОХОТА НА ЦЫГАНСКОГО СТРЕЛКА И НАВОДКА ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ

Отдельная страница в работе следователя — взаимодействие с коллегами из других регионов. В 2003 году микрорайон Боровое в Воронеже, пожалуй, не отличался от деревни — много зелени и частный сектор. И вот происходит преступление: находят тогда популярный у любителей «разборок» автомобиль Ауди-80, а в нем трупы двух мужчин на передних сидениях с огнестрельным ранением. Палили из пистолета «Вальтер» (возможно, найденного в местах боев времен Великой Отечественной войны). Начались поиски. Выяснилось, что двое мужчин планировали в это время встретиться со своим соседом-цыганом. Якобы решали вопрос из-за какого-то ордена. Когда правоохранители нагрянули по месту жительства к предполагаемому преступнику — табора уже не было. Даже чайник на плите не успел остыть…

— 20 лет его искали. Нашли в конце 2023 года. Он оказался в Казани, — говорит Валентина Николаевна. — Оперативники тут же выехали на место и доставили к нам. Мужчина сразу признался. Сейчас он осужден на 16,5 лет колонии.

А вот в деле о разбойном нападении банды из пяти человек на семью в коттеджном поселке Отрадное в Новоусманском районе в 2019 году криминалистам помогли разобраться... генетика и родственник одного из злоумышленников. Преступники ворвались в дом, где в тот момент находились местный предприниматель, его отец и маленькая дочь, ночью. Связали жильцов, пытали. В итоге похитили 4 млн рублей и ювелирные украшения еще на 500 тысяч.

- На одной из стяжек, которыми связывали жертв, остались биологические следы. Проверили генотип по родственным связям. Так вышли на отца фигуранта - он был уже в базе как судимый. Преступник оказался уроженцем Ставропольского края. Сейчас он отбывает наказание. А некоторых его подельников уже нет в живых, — рассказывает Валентина Николайчик.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Удивительно, но Валентина Николайчик не выглядит уставшей от такого количества человеческой жестокости. На вопрос о том, как она справляется и есть ли у нее хобби, отвечает просто:

— Я очень люблю активный отдых. Плавание, ролики, лес. Когда ты остаешься наедине с природой, голова «чистится». В нашей работе главное — найти баланс. Если ты не будешь отделять службу от дома, выгоришь. А здесь столько дел, что выгореть легко.

Она признается: каждый раз, когда открывает старое дело, то ищет ту самую ниточку. Иногда это генетика, иногда — усовершенствованная система дактилоскопии, а иногда — просто человеческий фактор. В деле об изнасиловании 2006 года след пальца на упаковке от презерватива изначально признали непригодным. А через 15 лет техника позволила его «раскрутить». И совпадение нашлось.

25 июня, в День сотрудника органов следствия РФ, Валентина Николайчик пожелала коллегам терпения. И напомнила: даже самый старый «глухарь» имеет шанс быть раскрытым. Главное — не переставать в это верить.

«Комсомольская правда» поздравляет всех воронежских следователей с профессиональным праздником. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Мира и добра вам и вашим семьям!