Охота на «глухарей»: как воронежский следователь ловит убийц спустя 20 лет

Они лежат в архивах годами. Папки с уголовными делами, где в графе «Лицо, совершившее преступление» стоит прочерк. В народе их называют «глухарями». В Следственном комитете — «приостановленными в связи с неустановлением лица». Значит, преступник не найден. Но для следователя-криминалиста СУ СКР по Воронежской области Валентины Николайчик это не «безнадега», а вызов.
— Наша работа — это масса эмоций, причем не только негативных — улыбается Валентина Николаевна, поправляя форменный китель. — Когда находишь человека, совершившего преступление, спустя 15–20 лет, чувствуешь, что справедливость существует.
С 2023 года она — единственная девушка-криминалист в областном СК, которая «бегает, прыгает и скачет» вместе с оперативниками, при этом прикомандирована к отделу по расследованию преступлений прошлых лет. И ее послужной список впечатляет: убийства, изнасилования, разбои, которые десятилетиями считались нераскрытыми, вдруг обретают виновных. Как это происходит — в нашем материале.
«ВЕЩИ В КРОВИ Я ЗАСТИРАЛА»: ИСТОРИЯ ИЗ 2003 ГОДА
В апреле 2026 года на рассмотрение суда ушло дело, которое можно было назвать стандартным «висяком».
В далеком 2003 году в Воронеже молодая компания распивала алкоголь на улице Кропоткина: два парня — один несовершеннолетний, второму едва стукнуло 18. Затем к ним присоединился взрослый мужчина. Слово за слово — конфликт перерос в убийство. Парни до смерти забили мужчину, забрали у него ценные вещи (золотую цепь, перстень и часы) и продали возле тогда знаменитого универмага Россия. Убийц так и не нашли.
— В деле лежал тощий томик — всего 150 листов, — вспоминает Валентина Николайчик. — Меня насторожило алиби: две девушки утверждали, что парни всю ночь были у них. Мы решили проверить эту версию.
Следователи начали с допроса свидетельниц, которым сейчас уже под 40. Одна из них продолжала упорно стоять на своем. Но когда ей объяснили, что одного из подельников уже нет в живых, а второй объявлен в федеральный розыск, она решила признаться.
— В ту ночь парни пришли к ней полностью в крови, — рассказывает Николайчик. — Свидетельница застирала их вещи. А когда они ей рассказали, что убили человека, девушка, испугавшись, решила их прикрыть.
Но самое страшное открылось позже: убитый мужчина оказался отцом девочки, которую парни знали. Ирония судьбы или дьявольская случайность — но именно это стало эмоциональным ударом для обвиняемого. Когда его, прятавшегося в Новоусманском районе, доставили в отдел, он «поплыл».
— Он все помнил до мельчайших подробностей, — говорит следователь. — Он каялся. Видно было, что груз лежал на нем все эти годы.
Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП
ГЕНЕТИКА, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЖДАТЬ
Новый виток технологий — вот главный козырь современного следователя. Если в 2000-х генетическая экспертиза была роскошью и делалась только в Белгороде, то сейчас базы данных ДНК регулярно пополняются. Яркое тому подтверждение — дело об изнасиловании и убийстве 50-летней женщины в СНТ «Ласточка» в Нововоронеже в 2012 году.
Женщина, которую близкие, друзья, соседи описывали как порядочную, очень добрую, воцерковленную, поехала на дачный участок и пропала. Тревогу забил супруг — она всегда его встречала после работы дома с накрытым ужином. Он обратился в полицию и начались поиски. Ее тело нашли закопанным прямо на участке: ягодицами кверху, одежда повреждена. Она была задушена шнуром. Тогда, в 2012-м, криминалисты смогли выделить генотип из-под ногтей жертвы, но преступник словно испарился.
- Следователи проверили весь Нововоронеж, — говорит Валентина Николаевна. — Всех наркоманов и ранее судимых. Но, как оказалось, парень просто ушел в армию сразу после убийства. Его физически не было в городе, когда шла проверка.
Прошло 12 лет. И тут — совпадение в федеральной базе с неким Деминым. Генетика подтвердила: именно он.
Но на допросе мужчина, который к тому времени завел семью, имел ребенка, молчал. Он категорически отрицал вину. Зачем? Возможно, он думал, что время стерло следы. Но оно не стерло сперму на одежде жертвы.
— Я сразу предположила, что это не просто убийство, а изнасилование, — признается Валентина Николайчик. — И экспертиза подтвердила. Несмотря на его отрицание, вина была доказана и суд назначил ему 17,5 лет строгого режима. У него не было совести. Абсолютно. На вопрос «Откуда ваша ДНК?» он просто не мог ответить».
«ВАЖНО, ЧТОБЫ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ»
Но не всегда найденный преступник отправляется в колонию после доказательства его вины.
В 2024 году Валентина Николаевна раскрыла изнасилование 13-летней давности. Преступника нашли. Его признали виновным. Но отпустили.
— По первой ч. 1 ст. 131 (Изнасилование) срок давности составляет 10 лет, — объясняет следователь. — Он истек. Но обвиняемый не согласился с прекращением дела, поэтому оно пошло в суд. Его признали виновным, но освободили от наказания. Судимость осталась.
Для жертвы же это был маленький триумф.
— Ей было важно, чтобы его признали виновным, — замечает Валентина Николаевна. — Прошло 13 лет, но она помнила его лицо. Такое не забывается.
А вот в деле 2007 года время сыграло злую шутку с самим преступником. Мужчина убил в городе Лиски собутыльницу с особой жестокостью (он использовал металлическую трубу в качестве орудия преступления). Это и послужило причиной ее смерти. Расправился из-за того, что та отказала ему в близости. А затем попросту пошел к своей сожительнице и лег спать. Спустя годы генетика доказала его вину — по сперме на металлической трубе. Однако после задержания тот уже не мог отвечать за свои поступки — его рассудок разрушил алкоголизм. Мужчину признали невменяемым, однако суд прекратил преследование по истечению срока давности. Данное решение обжалуется.
КОГДА НЕТ ТЕЛА, НО ЕСТЬ ДЕЛО
Еще один стереотип, который рушит практика Валентины Николаевны, — фраза «нет тела — нет дела». В 2013 году в Коминтерновском районе зверски убивают женщину. Преступник — ее собутыльник. Он наносит ей множественные удары молотком по голове. В квартире — лужи крови. Он признается, что тело выкинул на мусорку.
— Две недели следователи буквально жили на мусорном полигоне в городе Семилуки, — вспоминает Валентина Николайчик. — Тело так и не нашли. Спустя годы, женщину живой так никто и не видел. Мы получили заключение эксперта: при такой потере крови человек не выживет. Это медицинский факт. Плюс первоначальные признательные показания самого преступника. В итоге суд признал его виновным.
Интересно, что позже убийца отказался от своих слов. Но суду хватило доказательств, чтобы вынести обвинительное решение. И хотя преступник вскоре скончался в СИЗО (сказался синдром отмены алкоголя), дело было доведено до логического конца.
ОХОТА НА ЦЫГАНСКОГО СТРЕЛКА И НАВОДКА ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ
Отдельная страница в работе следователя — взаимодействие с коллегами из других регионов. В 2003 году микрорайон Боровое в Воронеже, пожалуй, не отличался от деревни — много зелени и частный сектор. И вот происходит преступление: находят тогда популярный у любителей «разборок» автомобиль Ауди-80, а в нем трупы двух мужчин на передних сидениях с огнестрельным ранением. Палили из пистолета «Вальтер» (возможно, найденного в местах боев времен Великой Отечественной войны). Начались поиски. Выяснилось, что двое мужчин планировали в это время встретиться со своим соседом-цыганом. Якобы решали вопрос из-за какого-то ордена. Когда правоохранители нагрянули по месту жительства к предполагаемому преступнику — табора уже не было. Даже чайник на плите не успел остыть…
— 20 лет его искали. Нашли в конце 2023 года. Он оказался в Казани, — говорит Валентина Николаевна. — Оперативники тут же выехали на место и доставили к нам. Мужчина сразу признался. Сейчас он осужден на 16,5 лет колонии.
А вот в деле о разбойном нападении банды из пяти человек на семью в коттеджном поселке Отрадное в Новоусманском районе в 2019 году криминалистам помогли разобраться... генетика и родственник одного из злоумышленников. Преступники ворвались в дом, где в тот момент находились местный предприниматель, его отец и маленькая дочь, ночью. Связали жильцов, пытали. В итоге похитили 4 млн рублей и ювелирные украшения еще на 500 тысяч.
- На одной из стяжек, которыми связывали жертв, остались биологические следы. Проверили генотип по родственным связям. Так вышли на отца фигуранта - он был уже в базе как судимый. Преступник оказался уроженцем Ставропольского края. Сейчас он отбывает наказание. А некоторых его подельников уже нет в живых, — рассказывает Валентина Николайчик.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Удивительно, но Валентина Николайчик не выглядит уставшей от такого количества человеческой жестокости. На вопрос о том, как она справляется и есть ли у нее хобби, отвечает просто:
— Я очень люблю активный отдых. Плавание, ролики, лес. Когда ты остаешься наедине с природой, голова «чистится». В нашей работе главное — найти баланс. Если ты не будешь отделять службу от дома, выгоришь. А здесь столько дел, что выгореть легко.
Она признается: каждый раз, когда открывает старое дело, то ищет ту самую ниточку. Иногда это генетика, иногда — усовершенствованная система дактилоскопии, а иногда — просто человеческий фактор. В деле об изнасиловании 2006 года след пальца на упаковке от презерватива изначально признали непригодным. А через 15 лет техника позволила его «раскрутить». И совпадение нашлось.
25 июня, в День сотрудника органов следствия РФ, Валентина Николайчик пожелала коллегам терпения. И напомнила: даже самый старый «глухарь» имеет шанс быть раскрытым. Главное — не переставать в это верить.
«Комсомольская правда» поздравляет всех воронежских следователей с профессиональным праздником. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо государства, общества и закона. Мира и добра вам и вашим семьям!