Губернатор: Воронежской области спишут по бюджетным кредитам 4,5 млрд рублей

Фото из канала губернатора в мессенджере МАХ

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить за пределы 2030 года сроки возврата бюджетных кредитов, которые ранее должны были быть погашены в 2027–2029 годах. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА С ИНИЦИАТИВОЙ

По словам Александра Гусева, инициатива о переносе сроков погашения задолженности исходила от партии «Единая Россия».

— Президент В. В. Путин поддержал предложение партии продлить за пределы 2030 года сроки возврата бюджетных кредитов, которые ранее должны были быть погашены в 2027–2029 годах», — отметил губернатор.

В ходе совещания обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования механизмов поддержки регионов, сейчас правительство завершает подготовку необходимых документов.

МЕХАНИЗМ СПИСАНИЯ ДЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр Гусев подробно рассказал о финансовых итогах для региона. Задолженность Воронежской области по программе реструктуризации была разделена на две части. Первую — 5,9 млрд рублей — регион должен вернуть в федеральный бюджет в период с 2024 по 2029 годы. Вторая часть — 11,7 млрд рублей — подлежала погашению начиная с 2030 года, однако при выполнении установленных условий ее можно списать досрочно.

В 2024–2025 годах Воронежской области уже списано 7,2 млрд рублей. А оставшиеся 4,5 млрд рублей благодаря изменениям федерального законодательства регион получил право списать уже в текущем году.

НА ЧТО ПОЙДУТ ВЫСВОБОЖДЕННЫЕ СРЕДСТВА?

Федеральная программа реструктуризации позволяет списать две трети бюджетных кредитов при условии, что высвобожденные средства будут направлены на приоритетные нужды. В их числе — модернизация ЖКХ и промышленного производства, переселение граждан из аварийного жилья, реализация инвестиционных проектов, обновление общественного транспорта. С 2025 года к этим направлениям добавлены и расходы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции.

— Для Воронежской области это означает снижение нагрузки на региональный бюджет. А самое главное — дополнительные ресурсы будут направлены на реализацию проектов развития, строительство и обновление социальных объектов, модернизацию коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни наших жителей, — подчеркнул Александр Гусев.

Ранее Президент не раз отмечал эффективность инфраструктурных бюджетных кредитов и механизма списания задолженности как важных инструментов развития регионов.