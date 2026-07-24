Свободную землю в Воронеже отдадут под участки для многодетных семей и участников СВО

Фото - Правительство Воронежской области

24 июля Губернатор Александр Гусев провел очередное заседание комиссии по вопросам эффективного использования земельных ресурсов городского округа город Воронеж. В центре внимания оказались три ключевых блока: выявление и устранение нарушений при использовании государственной и муниципальной земли, вовлечение свободных участков в хозяйственный оборот, а также формирование новых территорий для жилищного строительства и инвестиционных проектов.

Глава региона, открывая заседание, акцентировал внимание участников на том, что качество управления земельными ресурсами является одним из определяющих факторов экономического развития области. От этого напрямую зависят инвестиционная привлекательность муниципалитета и уровень доходной части бюджетов всех уровней, отметил Гусев.

ЦИФРЫ НАРУШЕНИЙ: МАСШТАБ И ГЕОГРАФИЯ

Ключевым пунктом повестки стали промежуточные итоги масштабной инвентаризации земельных участков. Эта работа проводится во исполнение поручений Президента России, направленных на повышение капитализации территорий, и организована совместно с ППК «Роскадастр». В рамках данной работы обследованию подлежат все участки, находящиеся в государственной собственности либо переданные в аренду.

Фото - Правительство Воронежской области

Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова представила доклад, согласно которому за три месяца проверено 473 участка из 2 657, запланированных на 2026–2027 годы. Нарушения зафиксированы почти на каждом третьем объекте. В основном они касаются использования земли с нарушением целевого назначения и самовольного занятия смежных территорий.

Для устранения выявленных нарушений министерство совместно с мэрией Воронежа реализует комплекс мер, включающий пересмотр кадастровой стоимости участков, корректировку налоговой базы, взыскание платы за фактическое использование земли и судебную защиту прав государства в случаях отказа от добровольного урегулирования.

ЭФФЕКТ БЮДЖЕТА: ПЛЮС 337 МЛН РУБЛЕЙ

Предварительная оценка показывает, что только приведение фактического использования ряда участков в соответствие с документами увеличит их суммарную кадастровую стоимость более чем на 337 миллионов рублей. Это, в свою очередь, обеспечит рост арендных платежей и налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

В ходе заседания детально разобраны конкретные случаи нецелевого использования. По каждому объекту комиссия выработала индивидуальные решения: собственникам будет предложено устранить нарушения в добровольном порядке, а в случае отказа — к ним применят законные меры воздействия, включая судебное разбирательство.

Отдельным пунктом повестки стала борьба с самовольным занятием земель. На сегодняшний день выявлено 72 таких участка общей площадью более двух гектаров. По части объектов в суды уже направлены исковые заявления, некоторые нарушители предпочли добровольно оплатить фактическое пользование муниципальными землями.

Фото - Правительство Воронежской области

Александр Гусев поставил задачу ускорить эту работу. Он подчеркнул, что при очевидности нарушений решения должны приниматься незамедлительно, а земля обязана использоваться исключительно на законных основаниях. В ситуациях, когда государственная или муниципальная собственность годами используется бесплатно, должны задействоваться все предусмотренные законодательством механизмы. Также Губернатор указал на необходимость наращивания эффективности муниципального земельного контроля.

УЧАСТКИ - МНОГОДЕТНЫМ И УЧАСТНИКАМ СВО

Второй важной темой заседания стала работа с неиспользуемыми территориями. Инвентаризация позволила выявить свободные участки общей площадью почти 197 гектаров. Комиссия рассмотрела варианты формирования новых массивов, которые дадут возможность создать около 170 участков для предоставления отдельным категориям граждан. В первую очередь речь идет о многодетных семьях и семьях участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное получение земли.

Помимо социального блока, обсуждались территории, которые могут быть выставлены на открытые торги для реализации инвестпроектов. В частности, комиссия рассмотрела предложения по использованию ряда участков в разных районах Воронежа.

Особое внимание уделено развитию набережной Массалитинова. Представленная концепция предполагает сохранение рекреационного статуса территории, благоустройство общественных зон, создание пешеходных и велосипедных маршрутов, обустройство спортивных площадок и мест для отдыха. Губернатор отметил, что такие пространства должны развиваться в первую очередь с учетом интересов местных жителей.

Завершая заседание, Александр Гусев дал ряд поручений: продолжить системную инвентаризацию земельных ресурсов, активизировать вовлечение свободных территорий в оборот и форсировать претензионно-исковую работу по фактам выявленных нарушений.