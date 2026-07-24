«Лучшая награда – их улыбки, доверие и успехи»: почему молодые воронежцы решают стать воспитателями и учителями

Фото: Дарья ПАРИНОВА.

В Воронежской области в 2025–2026 годах сохраняется дефицит воспитателей и педагогических кадров. Среди ключевых причин – старение педсостава, отток молодых специалистов (в том числе в репетиторство и частный сектор) и высокая нагрузка, включающая значительную бюрократическую работу и сравнительно невысокие стартовые зарплаты.

Такая ситуация наблюдается не только в нашем регионе, но и по всей России. За последние пять лет показатель открытой нехватки учителей колеблется около 2%, однако это не значит, что проблемы нет – просто часть потребностей стали закрывать за счет увеличения нагрузки на действующих сотрудников.

У воспитателей ситуация не лучше. По Воронежской области дефицит оценивается примерно в 5–7%, тогда как по России за последние годы он возрос с 7% до 10%. И тема их нехватки в стране остается одной из самых острых в сфере образования.

Сейчас, в период поступления в учебные заведения, мы провели опрос среди студентов, обучающихся на образовательных специальностях, и уже работающих в этой сфере людей, чтобы узнать причины выбора такой профессии. Может быть, их пример вдохновит кого-то еще пойти по пути педагога.

«ОЖИДАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛИСЬ»

Галина Голева работает воспитателем детского сада уже четыре года: занимается с детьми раннего возраста (от трех до четырех лет). Эту профессию она получила в Воронежском государственном профессионально-педагогическом колледже (ВГППК). А сейчас заканчивает обучение в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) на психолого-педагогическом факультете по специальности «учитель начальных классов».

– Главной причиной моего выбора стала искренняя любовь к детям и желание быть рядом с ними в важный период их жизни. Мне всегда хотелось не просто передавать знания, а помогать каждому ребенку раскрывать свои способности, поддерживать его, вдохновлять и создавать атмосферу, в которой ему будет комфортно расти и развиваться. Именно поэтому я поступила в ВГППК. За время обучения поняла, насколько важно быть для ребенка не только педагогом, но и человеком, который поддержит, поймет, поможет сделать первые открытия и поверить в свои силы.

Когда пришло время выбирать дальнейший путь, сомнений уже не было. Мне хотелось продолжать развиваться в любимой профессии и узнавать еще больше о том, как помогать детям расти, учиться и раскрывать свои способности. Поэтому я поступила в ВГПУ. Здесь ожидала получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут мне стать хорошим педагогом.

Мои ожидания полностью оправдались. Я приобрела ценный опыт, научилась лучше понимать детей, познакомилась с современными методиками обучения и воспитания, а также убедилась, что выбрала профессию, которая действительно близка.

Сейчас мне очень нравится моя работа, ведь каждый день рядом со мной любознательные, искренние и добрые дети. Приятно наблюдать, как они растут, учатся чему-то новому, становятся более самостоятельными и уверенными в себе. Самой большой наградой для меня являются их улыбки, доверие и успехи.

Я искренне люблю свою профессию и уверена, что именно сейчас мое призвание – быть рядом с детьми дошкольного возраста, помогая им делать первые шаги в большой мир. А в дальнейшем, возможно, попробую себя и в профессии учителя начальных классов. Полученные знания и образование обязательно пригодятся мне в будущем, когда почувствую, что готова к новому этапу своего профессионального пути.

«ПРЕДПОЧЛА ПРОФЕССИЮ, КОТОРАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЛИЗКА СЕРДЦУ»

Анна Ершова, студентка третьего курса Регионального экономико-правового колледжа (РЭПК), специальность «воспитатель»:

– После окончания школы сначала я выбрала для себя профессию юриста и поступила в колледж. В тот момент мне казалось, что это интересное и перспективное направление, где я смогу помогать людям, защищать их права и быть полезной обществу, но спустя год поняла: эта профессия не совсем соответствует моим внутренним интересам и тому, чем я действительно хочу заниматься в жизни. Начала больше задумываться о своем будущем и осознала, что мне всегда была близка работа, связанная с детьми. Нравилось общаться с ними, заботиться о них, видеть искренние эмоции и радоваться их маленьким успехам.

Именно поэтому решила изменить свой профессиональный путь и перевелась с юридического направления на специальность «воспитатель». Это решение стало для меня очень важным, потому что я выбрала профессию, которая действительно близка моему сердцу. Во время прохождения учебной практики окончательно убедилась в правильности своего выбора. Каждый день общения с детьми только укрепляет мое желание развиваться в этом направлении. Я вижу, насколько важна и ответственна работа воспитателя, и ни секунды не жалею о смене будущей профессии.

В дальнейшем планирую работать по полученной специальности и посвятить себя работе с детьми дошкольного возраста. Также я хочу продолжить свое образование и получить высшее по направлению «детская психология», чтобы еще глубже понимать особенности развития детей и оказывать им необходимую поддержку.

Многие будущие учителя испытывают настоящий энтузиазм. Фото: сгенерировано ИИ.

«ХОЧУ ДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ИХ ВОСПИТАНИЯ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫМ»

Дарья Зацепина, студентка третьего курса Губернского педагогического колледжа, специальность «музыкальное образование»:

– Для меня главной мотивацией была любовь к детям, желание открыть для них что-то новое в своей сфере деятельности, культурно их развивать, обогащать базу знаний об окружающем мире. Я бы хотела делать процесс их воспитания более насыщенным.

Во время учебного процесса ожидала увидеть дружный коллектив, состав педагогов, знающих свое дело и умеющих правильно донести до студентов информацию, и должное оборудование. Ожидания оправдались полностью. Я получила и получаю по сей день положительные эмоции от обучения на этой специальности и хочу, чтобы так продолжалось и дальше.

«ДАТЬ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ В ИНТЕРЕСНОМ ФОРМАТЕ»

Людмила Десяткова, студентка второго курса Воронежского государственного педагогического университета, учится на факультете иностранных языков по специальности «педагогическое образование» с профилем на французском и английском языках:

– Мне нравилось учить английский, и я хотела предоставить детям возможность получить знания в интересном для них формате. Но поступив по профилю «французский/английский», пришлось осваивать новый для себя язык. Я прекрасно понимала: обучение с самого начала будет непростым, но после первого года почувствовала, что поступила на нужное направление, и ничуть не жалею о своем выборе.

«Я ПОНЯЛА, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЕ»

Дарья Паринова, студентка четвертого курса Регионального экономико-правового колледжа (РЭПК) по специальности «воспитатель»:

– Мои родители предлагали мне пойти учиться на логиста, но я понимала, что подобного рода профессия не про меня. Еще в школе у меня возникали мысли стать учителем, но я не воспринимала их всерьез, однако после девятого класса все-таки решила попробовать это направление.

Учеба оказалась довольно понятной, во время практики у меня хорошо получалось находить общий язык со всеми детьми, и я поняла: это действительно мое. Уверена, что пойду работать по профессии, и при этом также хочу продолжать учиться. В планах пойти на высшее специальное по направлению «история и организация воспитательной деятельности». Параллельно буду работать воспитателем для получения опыта.