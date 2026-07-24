«Факелу» не остается ничего, кроме борьбы за выживание»: воронежский клуб в седьмой раз дебютирует в РПЛ

Нападающий "огнеопасных" Белайди Пуси. Фото из соцсетей ФК "Факел".

25 июля воронежский «Факел» начнет десятый сезон в высшем футбольном дивизионе страны. Лишь дважды – в 2000-м и 2023-м годах – «огнеопасные» не вылетали в ранге дебютантов. При этом четыре раза – в 1961-м, 1985-м, 1992-м, 1997-м годах – им не удавалось закрепиться в элите более чем на один сезон.

Накануне поединка первого тура с махачкалинским «Динамо» вспомним, как именно воронежский клуб провел предыдущие девять сезонов в РПЛ (ранее – в классе А и высшей лиге). А один из самых успешных тренеров в истории «Факела» Валерий Нененко поделится ожиданиями от предстоящей кампании.

№ 1 - 1961

Дебютный для воронежского футбола сезон в высшем дивизионе чемпионата СССР (в классе «А») завершился вылетом в класс «Б». Подопечные Германа Зонина в 32 матчах одержали 11 побед, потерпели 13 поражений и восемь раз расходились миром при разнице мячей 39:38. Лишь чуточку не хватило, чтобы опередить ленинградские «Зенит» и «Адмиралтеец». Им «Труд» уступил два и один очка соответственно. Согласно положению чемпионата СССР, клуб из РСФСР, занимавший в сезоне-1961 последнее место среди российских команд, автоматически выбывал из высшей лиги. Им оказался «Труд», финишировавший 15-м из 22-х клубов.

Самая крупная победа – 19 июля над вильнюсским «Спартаком» (6:0).

Самое крупное поражение – 13 июля от московского «Локомотива» (1:5).

№ 2 - 1985

Почти четверть века воронежцевне было в элите, но возвращение получилось скоротечным. Всего девять побед в 34 матчах (=9-16) не позволили избежать вылета. «Факел» занял 17-е место среди 18 клубов, уступив одно очко бакинскому «Нефтчи» и два – одесскому «Черноморцу» и столичному «Динамо». Команду Виктора Марьенко подвела низкая результативность, которую даже более-менее надежная оборона не смогла компенсировать. Отчасти «огнеопасных» погубил явно срежисированный подъем со дна кутаисского «Торпедо».

Самая крупная победа – три раза «огнеопасные» выиграли со счетом 2:0 (14 мая у харьковского «Металлиста», 27 июня у ростовского СКА, 21 августа у кутаисского «Торпедо»).

Самое крупное поражение – 3 сентября от днепропетровского «Днепра» (0:6).

№ 3 - 1992

Выход в элиту не по спортивному принципу (а из-за развала страны) обернулся очередным быстрым возвращением в первую лигу. В 30 матчах (по сумме двух этапов) воронежцы одержали десять побед (=8-12) при разнице мячей 21:28. От спасительного 15-го места отстали на два очка.

Самая крупная победа – два раза «огнеопасные» выиграли со счетом 2:0 (3 сентября и 3 октября у краснодарской «Кубани»).

Самое крупное поражение – 8 апреля от московского «Динамо» (0:5).

№ 4 - 1997

В который уже раз воронежцы стали худшим клубом страны по голам – всего 25 в 34 матчах. Лишь семь побед (=5-22) обрекли «Факел» на возвращение в ЛЛМ. Отставание от спасительного 15-го места, на котором расположилась «Тюмень», составило восемь очков.

Самая крупная победа – 2 июля над челнинским «КАМАЗом» (4:0).

Самое крупное поражение – два раза «огнеопасные» проигрывали с разницей в три мяча (25 июня новороссийскому «Черноморцу» - 0:3 и 30 августа московскому «Динамо» - 1:4).

№ 5 - 2000

Впервые в истории «Факел» сумел сохранить прописку в элите. Парни Валерия Нененко заняли 13-е место среди 16 клубов, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков.

Самая крупная победа – все шесть выигрышных матчей воронежцы завершили с перевесом в один мяч (22 апреля над самарскими «Крыльями Советов» - 3:2, 7 мая над ЦСКА – 2:1, 15 июля над элистинским «Ураланом» - 1:0, 5 августа над московским «Спартаком» - 1:0, 23 сентября над московским «Динамо» - 1:0 и 1 октября над раменским «Сатурном» - 1:0).

Самое крупное поражение – 27 июня от питерского «Зенита» (0:5).

№ 6 - 2001

Замена Нененко на Александра Аверьянова по ходу сезона обернулась вылетом. 15-е место среди 16 клубов при восьми победах (=4-18) и разнице мячей 30:53. От спасшегося столичного «Торпедо-ЗИЛ» «Факел» отстал на три очка.

Самая крупная победа – 16 сентября над ростовским «Ростсельмашем» (4:1).

Самое крупное поражение – 18 августа от московского «Спартака» (0:5).

№ 7 – 2022/23

Усилиями Олега Василенко, Дмитрия Пятибратова и Вадима Евсеева «Факел» во второй раз в истории избежал вылета в первом после возвращения в элиту сезоне. Шесть побед (=12-12, 14-е место) обеспечили «огнеопасным» участие в стыках. В самый важный момент сезона подопечные Евсеева дважды расправились с красноярским «Енисеем» (2:0, 1:0).

Самая крупная победа – 18 марта над «Сочи» (3:0).

Самое крупное поражение – три раза «огнеопасные» проигрывали со счетом 1:4 (6 августа ЦСКА, 27 августа московскому «Спартаку», 28 октября «Оренбургу»).

№ 8 – 2023/24

Этот розыгрыш стал лучшим в истории «Факела». В рекордное 11-е место вклад внесли Евсеев, Сергей Ташуев и Игорь Черевченко. Воронежцы одержали семь побед (=11-12) при разнице мячей 22:31. Отрыв от зоны вылета составил шесть очков, от зоны стыков – два.

Самая крупная победа – пять раз «огнеопасные» выигрывали со счетом 2:0 (20 августа у «Нижнего Новгорода», 1 октября у «Сочи», 28 октября и 10 марта у московского «Спартака», 25 мая у грозненского «Ахмата»).

Самое крупное поражение – три раза «огнеопасные» проигрывали с перевесом в три мяча (30 июля московскому «Локомотиву» - 1:4, 2 сентября самарским «Крыльям Советов» - 0:3 и 7 апреля ЦСКА – 1:4).

№ 9 – 2024/25

Так плохо в элите «Факел» не играл никогда: всего две победы в 30 турах (=12-16) при разнице мячей 14:42. От зоны стыков воронежцы отстали на семь очков. Гендир Асхабадзе вновь устроил тренерскую чехарду – Черевченко по ходу сезона сменили Пятибратов и Игорь Шалимов.

Самая крупная победа – оба выигрыша «огнеопасные» одержали с перевесом в один мяч (24 августа над «Оренбургом» - 1:0, 18 октября над «Ахматом» - 3:2).

Самое крупное поражение – 30 марта от «Краснодара» (0:5).

№ 10 – 2026/27

- С текущим составом «Факелу» не остается ничего, кроме борьбы за выживание, - заявил в интервью «КП-Воронеж» бывший тренер «огнеопасных» Валерий Нененко.

По словам 76-летнего специалиста, команде очевидно не хватает нападающего (пока уверенность есть только в Турищеве) и атакующего полузащитника.

- Нужен творческий игрок, каким в последние годы был Роман Акбашев, и каким в моем «Факеле» был Геннадий Семин.

Валерий Нененко. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С другой стороны, Нененко считает, что у команды достаточно длинная скамейка:

- По сути, в распоряжении Олега Василенко по два игрока на позицию. Понятно, что уровень некоторых ребят вызывает сомнения, ведь даже на уровне первой лиги они буксовали. И все же выбрать есть из кого.

Экс-игрок «Труда» полагает, что нынешнему «Факел» не помешал бы Ираклий Квеквескири. Он потянул бы на роль как лидера раздевалки, так и разрушителя и опорного хава.

- Считаю, что Ираклий мог бы «выжигать» в центре поля. Он вроде бы сейчас без клуба после ухода из «Оренбурга». Так почему бы его не вернуть?

Нененко полагает, что «огнеопасным» повезло с календарем, по крайней мере, на старте сезона.

- Да, придется сыграть с ЦСКА и «Краснодаром», зато первые три домашних матча можно и нужно выигрывать. Все-таки махачкалинское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Оренбург» вполне по зубам «Факелу».

Что касается претендентов на чемпионский титул, то, по мнению одного из творцов триумфального выступления воронежского клуба в сезонах-1999 и 2000, борьбу «Зениту» могут навязать столичные «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», а вот ЦСКА и «Локомотиву» вряд ли удастся бросить вызов действующим чемпионам.

Эсекьель Барко. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Красно-белым нужно сохранить Барко, «Краснодару» важно достойно заменить Сперцяна и побыстрее вернуть в строй Кордобу, а динамовцы от возвращения Сандро Шварца явно не станут слабее. Что же касается «Зенита», то им нужен более разносторонний форвард, нежели Соболев. Может Александр и будет приносить пользу, но с его манерой игры про красивый атакующий футбол стоит забыть. В то же время «Локомотиву» вряд ли удастся компенсировать уход Воробьева, как и ЦСКА понадобится очень много времени, чтобы найти общий язык с наставником Дмитрием Игдисамовым.