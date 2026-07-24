В Воронежской области появится региональное отделение «Фонда защиты детей»

Фото: Булатов Алексей, архив КП

Отделение общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» в ближайшее время появится в Воронежской области. Первые шаги по его созданию обсудили на встрече 23 июля Губернатор Александр Гусев и уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.

С 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина Фонды создаются по всей стране. В задачи организации входит консолидация усилий государства и институтов гражданского общества в сфере защиты прав детей, их всестороннего развития и воспитания, а также своевременная и адресная помощь семьям с детьми для предупреждения социального сиротства.

Детский омбудсмен рассказала, что Фонд будет работать на профилактику возникновения социальных сирот, детей, которые при живых родителях попадают в социальные учреждения.

фото: Правительство Воронежской области

- Кроме того, специалисты будут заниматься методической подготовкой органов системы профилактики, в том числе образовательными программами и, конечно же, точечно сопровождать семьи, – рассказала Ангелина Севергина.

Руководить Фондом на общественных началах будет уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области. Должность председателя региональной организации совмещенная.

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор поддержал идею создания общественной организации. По мнению Александра Гусева, благодаря ей в области появится дополнительная команда специалистов, которая будет решать важные задачи по улучшению положения нуждающихся в поддержке воронежских семей и уменьшению числа воспитанников детских домов, детей в социально-реабилитационных центрах и приютах.

Ирина Казанина