Ревизия городской романтики: о каком продолжении могут рассказать замки на воронежском Каменном мосту

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

Жителям Воронежа знакома старая традиция: согласно поверью, чтобы брак был счастливым, молодожены должны разбить об мост бутылку шампанского и повесить на решетку замки со своими именами. Но действительно ли это работает? Проверим и расскажем вам несколько историй.

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

КРАСАВИЦЫ ИЗ ПРИЮТА

Каменный мост в Воронеже – место, которое не нуждается в представлении. Открыточный вид, брусчатка на тротуаре, перила. Здесь назначают свидания, сюда ведут гостей, тут фотографируются выпускники. Но есть у моста особая роль, о которой не пишут в путеводителях: он – молчаливый свидетель тысяч свадебных клятв. Именно здесь звенят бокалы с шампанским, невесты поправляют фату, а женихи впервые чувствуют вес обручального кольца не только на пальце, но и в сердце.

Откуда же взялась такая традиция и почему люди так охотно едут к мосту, что в свое время получил название «Мост влюбленных»? Сам он был построен в 1826 году – в августе-сентябре. Получается, теперь ему исполняется ровно двести лет. Солидная круглая дата, которая придает особый вес каждой висящей здесь ржавой дужке. За два столетия он пережил несколько реконструкций: к 400-летию города (в 1984–1986 годах) и к 425-летию – в 2011-м. К сожалению, время не щадит даже камень: в июне 2023-го обвалилась подпорная стена, и, хотя основные работы провели, окончательно в порядок ее пока не привели.

Считается, что романтическая слава моста связана с Александринским приютом, который в 1860 году разместился в здании на углу перекрестка, к которому выходит мост. Там жили и учились девушки из благородных семейств, оставшиеся сиротами. Существует легенда, будто в день выпуска на мосту собирались молодые люди и ждали, пока к ним выйдут красавицы из этого учреждения. Если какой-то воспитаннице нравился молодой человек, она приводила его в приют и получала благословение на брак. Считалось, что пары, встретившиеся на Каменном мосту, будут счастливы.

После реконструкции 2011 года перила моста заменили на каменные, и вешать замки стало некуда. Тогда рядом установили специальную металлическую конструкцию – «дерево», на которое молодожены и крепят замочки. Сегодня оно увешано ими плотным слоем: заржавевшие и новенькие, безликие и с выцарапанными буквами.

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

РЯДОМ С МЕСТОМ ЗНАКОМСТВА

Одну из историй хранит в себе свежий замочек (ему всего год и пара месяцев) в форме нежного сердца с гордыми большими буквами «И» и «А». «Родители» этого малыша вместе учились в колледже, а по его окончании помимо получения дипломов приняли решение стать семьей. Вышло особенно символично, ведь свой замочек любви молодая пара закрепила прямо рядом с учебным заведением, местом их знакомства, что находится всего в паре шагов от Каменного моста.

Так в один из теплых июльских дней в окружении близких и обретенных в колледже друзей влюбленные повесили замок на железную конструкцию. Девушка делится своим счастьем с миром через объектив камеры, в ожидании, пока возлюбленный перенесет ее через мост на руках.

Прошел уже год, молодые люди вместе строят свою жизнь, в социальных сетях до сих пор есть свадебные фотографии, где они входят в новый этап. И даже если их замок не узнать среди множества других, для пары он останется таинством и воспоминанием, с чего все началось.

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

«ГДЕ И ВСЕГДА – ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

Однако год – это малое время для испытания любви. Стоит обратить внимание на более старые замки, скрытые за другими, уже не блестящие в солнечном свете, но не менее значимые. Авторами одного из таких, покрытым легким слоем ржавчины, является пара, чей союз длится уже тридцать лет.

Под одним из постов в соцсетях о старом Воронеже кто-то оставил комментарий с черно-белым снимком: парень и девушка на Каменном мосту. Она – в скромном белом платье и короткой фате, он – в темном костюме, который сидит чуть мешковато: видно, что с чужого плеча. Оба улыбаются, но не в камеру, а друг другу. Подпись была короткой: «1995 год. Наша молодая семья». Грустно видеть, что оставленная частичка столь личной истории была съедена рассуждениями о многочисленных реставрациях и переделках Каменного моста. Кстати, на фотографии видна еще старая его конструкция, узнаваемая только зрителями того времени.

Сделанный тогда кадр ушел в историю. Никто в тот момент не знал, что он станет первым звеном в длинной цепочке снимков, которые растянутся на десятилетия. Потом была жизнь: работа, дети, переезды, радости и трудности. Но каждый год, в один и тот же день, они возвращались на Каменный мост. Сначала вдвоем, потом с первенцем на руках, затем с двумя малышами, которые сперва не доставали до перил, а позже переросли родителей. Менялись прически, мода, жизнь вокруг. Неизменным оставалось одно: они держали руки друг друга так же крепко, как в день свадьбы.

Сейчас их страничка в соцсетях – это трогательный семейный архив, доступный каждому. Фотографии разных лет собраны в альбом, который листаешь с особым чувством. Вот они в 1995-м – юные, немного скованные перед камерой. Вот в 2000-м – уже более уверенные, с первыми легкими морщинками у глаз, которые только добавляют лицам тепла. В 2015-м седина только-только тронула виски, зато улыбки стали еще шире. И вот прошлый год – двое уже немолодых, но все еще очень красивых людей, с улыбкой смотрящих в камеру.

Подписи под снимками короткие и без пафоса: «Наш день», «Там же, где и всегда», «Тридцать лет спустя». В комментариях редкие поздравления от друзей и незнакомых людей, которые случайно нашли эту страницу и ненадолго задержались. Кто-то пишет: «Вы – пример», – кто-то: «Глядя на вас, снова верю в любовь». А кто-то просто оставляет смайлик-сердечко.

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

«ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ И ВСЕМ СОВЕТУЕМ»

Есть на Каменном мосту еще один замочек, который висит не просто так, а с душой. Он не куплен в готовом виде – его украшали вручную, вкладывая в каждую черточку что-то личное, трепетное, свое. Нежная форма сердечка, а на нем старательно выведенная надпись: V+L и сердце после знака равенства. V – это Виталий. L – Алена. А сердечко – то, что соединило их однажды и не отпускает до сих пор.

Алена не помнит, где именно они купили замок. Может, в киоске у набережной, может, в магазинчике по дороге. Это и не важно. Гораздо важнее то, что было потом, ведь она сама села его украшать. В ход пошли, наверное, самые простые инструменты, банты, краска и кусочки ткани. Руки у Алены, судя по всему, золотые. Надпись вышла аккуратной, несмотря на то что рисовать на выпуклой поверхности замка не так-то просто. Она выводила каждую букву с любовью, и это чувствуется даже сейчас, спустя годы. Замочек получился не фабричным, не шаблонным – он стал единственным в своем роде, как и их пара.

Свадьбу сыграли 8 августа 2018 года. Красивая вышла дата: восьмой день восьмого месяца – две восьмерки, которые превращаются в знак бесконечности. Символично, хотя, может, так и не планировали специально. В этом году у Алены и Виталия – восемь лет вместе. И снова та же цифра.

После ЗАГСа они отправились на Каменный мост. В руках у Виталия был тот самый замок с драгоценной надписью, который Алена накануне превратила в маленькое произведение искусства. Место для него выбирали тщательно – жених защелкнул дужку как можно выше, забравшись прямо в свадебном костюме. «Крепили высоко. По традиции, навсегда», – говорит Алена. И в этих словах столько уверенности, столько тихого, нерушимого счастья, что хочется улыбнуться и порадоваться за незнакомых влюбленных людей.

Ключик потом выбросили в воду на набережной. Под солнечные блики он ушел на дно, где уже лежали десятки таких же от других историй.

За восемь лет пара преодолела вместе многое. Но главное Алена формулирует коротко и ясно: «Живем душа в душу. Верим в любовь и всем советуем». Кажется, это и есть тот самый секрет, который ищет любой, кто приходит на Каменный мост с замком в руках. Только душа в душу – и вера в будущее.

Их замочек висит там до сих пор. Буквы чуть потускнели от дождей и ветра, металл перестал блестеть так ярко, как в день свадьбы, но надпись читается по-прежнему отчетливо.

Рядом находятся другие замки – старые и новые, большие и маленькие, с именами, датами и просто сердечками. Кто-то вешает свой и забывает о нем через месяц. Кто-то возвращается через год проверить, на месте ли. А кто-то, как Алена и Виталий, просто живет душа в душу и верит в любовь.

Фото: Амелия СЕРГЕЕВА.

…Каменный мост в Воронеже стоит уже более двух столетий. Он пережил войны, перестройки, смену эпох и поколений. По его брусчатке ходили люди в сюртуках, гимнастерках и строгих советских костюмах, в джинсах и свадебных платьях всех фасонов. Менялась проезжающая по нему техника, сам город вокруг. Но всегда сюда приходили влюбленные. И возможно, замочки, оставленные ими тут, – это проверенный временем обычай, обещающий долгую и счастливую совместную жизнь.