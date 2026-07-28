В регион увеличили поставки бензина: ситуация с топливом в Воронежской области на 28 июля 2026 года

Фото из архива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Воронежской области продолжает работу по стабилизации на топливном рынке.

НАЛИЧИЕ БЕНЗИНА НА ВОРОНЕЖСКИХ АЗС 28 ИЮЛЯ

По данным администрации области, на 28 июля в регион увеличили объем поставок топлива всех марок. Мониторинг АЗС на утро вторника свидетельствует о наличии бензина марки АИ-92 более чем на 70% станций, марки АИ-95 – почти на 68%, дизельного топлива - на 80% заправок. Очереди на заправках постепенно сокращаются, а на некоторых уже исчезли совсем.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В ВОРОНЕЖЕ НА 28 ИЮЛЯ

В правительстве области сообщают, что средняя цена на топливо продолжает постепенно снижаться как у федеральных, так и у региональных компаний. Благодаря согласованию на федеральном уровне дополнительных объемов топлива для региона, отмечается увеличение поставок. В преддверии уборочной кампании правительство области также добилось выделения дополнительных объемов топлива для нужд местных аграриев.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТПУСКУ БЕНЗИНА В ВОРОНЕЖЕ НА 28 ИЮЛЯ

По-прежнему действуют ограничения по объему бензина, который может приобрести за раз водитель. У разных операторов он составляет 30-40 литров бензина в Воронеже и 30-60 литров дизеля. На трассе этот лимит составляет соответственно 50 и 200-250 литров.

Как и прежде, федеральные автозаправщики не отпускают бензин в канистры. У региональных это ограничение не действует.

Областное правительство продолжает работу с руководством основных игроков топливного рынка и держит ситуацию с поставками на контроле.