От «Зарницы» до студотрядов в Египте: как в Воронежской области воспитывают новое поколение

фото: Правительство Воронежской области

Воронежская область продолжает укреплять статус одного из лидеров в сфере государственной молодежной политики. 27 июля Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, главной темой которого стала системная работа с молодыми жителями региона — от школьников до студентов и молодых специалистов.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев доложил, что сегодня в каждом муниципалитете проводятся различные мероприятия. Они охватывают направления: от выявления талантов и студенческого предпринимательства до патриотического воспитания, наставничества и профилактики негативных явлений в молодежной среде.

фото: Правительство Воронежской области

РЕКОРДЫ «ПРОВОДНИКОВ СМЫСЛОВ» И ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Федеральная программа Росмолодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут» показала впечатляющие результаты: первая волна объединила почти 24 тысячи воронежцев, что вывело регион на второе место в стране по числу участников. Уже этой осенью стартует второй этап, который планирует охватить порядка 180 тысяч молодых жителей области.

Отделения общероссийского движения «Движение Первых» сегодня работают во всех районах. К движению присоединились более 111 тысяч детей и подростков, а их наставниками стали свыше 7 тысяч взрослых. В 2026 году 12 муниципальных центров получили современное оборудование по проекту «Флагманы возможностей». В планах до конца года — реализация около 50 проектов, включая военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».

В этом году в регионе сформировано большое количество студенческих отрядов — 164, где трудятся свыше 5,2 тысячи молодых людей. География их работы простирается от 26 российских регионов до Турции и Египта. Примечательно, что более 2,5 тысяч участников отрядов уже получили рабочие специальности в рамках программ профобучения.

фото: Молодёжный форум «Молгород» ВКонтакте

ПАТРИОТИЗМ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Системная работа ведется и в сфере гражданско-патриотического воспитания. Центр тактической подготовки активно популяризирует военную и государственную службу, а также реагирует на вызовы текущей оперативной обстановки. Инфраструктура волонтерства продолжает расширяться: в регионе уже действуют 11 «Добро.Центров». К 2030 году они должны появится во всех муниципалитетах. А победа во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» гарантирует появление новых площадок уже в 2027 году.

Примером эффективности работы служит форум «Молгород», где грантовую поддержку получили 12 проектов на общую сумму 1,9 млн рублей. В целом же в 2026 году воронежские молодежные инициативы привлекли из федерального бюджета почти 28 млн рублей грантов Росмолодежи.

Подводя итог, Александр Гусев отметил, что молодежная политика является приоритетом государственной работы.

фото: Правительство Воронежской области

– Ваша деятельность многопрофильная и охватывает разные возрастные категории нашей молодежи. Сегодня особенно важно вести эту работу системно, поскольку именно молодежь становится объектом внешнего идеологического воздействия. На прошлой неделе мы обсуждали эти вопросы с руководителями вузов на Совете ректоров. Они проводят эту работу и, надеюсь, мы продолжим ее развивать и проводить последовательно. Была просьба от ребят по форуму «Молгород». Давайте рассмотрим возможность на 2027 год увеличить продолжительность смен хотя бы до недели, чтобы участники могли лучше познакомиться, сплотиться и реализовать больше совместных инициатив, – резюмировал губернатор.