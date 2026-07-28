Под Воронежем создадут первый в России музей великого оружейника Сергея Мосина

фото: Правительство Воронежской области

Вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи остаются приоритетными для Воронежской области. В ходе оперативного совещания, прошедшего 27 июля, губернатору Александру Гусеву представили опыт Рамонского района в этой работе. Глава администрации муниципалитета Николай Буренин рассказал о проектах, охватывающих эпохи от петровских времен до наших дней.

ТЕХНИКА ПОБЕДЫ

Ключевым акцентом доклада стало обновление мемориальных комплексов. В год 80-летия Великой Победы у братской могилы установили легендарный танк Т-34, символ мощи Красной армии. Ранее экспозицию уже усилила дивизионная пушка Д-44. Но на этом муниципалитет останавливаться не намерен: сейчас активно ведется взаимодействие с Министерством обороны РФ. В перспективе — получение новых экземпляров боевой техники, которые превратят район в точку притяжения для любителей военной истории.

фото: Администрация Рамонского муниципального района

ПОДВИГ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ

Эмоциональный резонанс вызвал проект, реализованный в поселке Рамонь в сентябре прошлого года. В населенном пункте открылась скульптурная композиция, посвященная педагогам и выпускникам местной школы. Именно отсюда в суровом июле 1941-го на фронт ушли десятки добровольцев. Сегодня рядом с лицеем разбита «Аллея выпускников 1941 года», где на мемориальной плите высечены трагические и героические цифры: на защиту Родины встали 9 учителей и 700 школьников. Из них трое педагогов и 128 юношей и девушек навсегда остались на полях сражений.

НАСЛЕДИЕ ОРУЖЕЙНИКА МОСИНА И МОРЕПЛАВАТЕЛЯ БЕРИНГА

Рамонский район бережно хранит имена своих великих земляков. В стадии реализации находится проект по созданию историко-культурного центра имени Сергея Мосина — уроженца этих мест, создателя легендарной «трехлинейки». В 2026 году уже готова проектная документация, подобран земельный участок, и сейчас ведется поиск внебюджетных средств и грантов для старта строительства.

Не забывают в районе и о петровской эпохе, заложившей основы российского флота. На местах исторических верфей установлены памятные знаки, а недавно культурный ландшафт Рамони украсил бюст прославленного мореплавателя Витуса Беринга.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Особый блок доклада был посвящен увековечению подвига участников специальной военной операции. В образовательных учреждениях района активно развивается патриотический проект «Парта Героя» — на сегодняшний день открыто уже 7 именных парт в честь погибших выпускников. Кроме того, на фасадах школ, техникума и Горожанского казачьего кадетского корпуса установлено 8 мемориальных досок, чтобы нынешние ученики помнили о цене мирного неба.

Живая связь поколений поддерживается и через общественные акции. В 2025 году Рамонь стала одной из площадок всероссийского мотопробега «Россия. Воронеж. Русский реактор», организованного совместно с мотоклубом «Ночные волки». Для жителей и гостей района не только провели показ тематического фильма, но и доставили точную копию памятника советскому воину-освободителю в Германии, — еще одно напоминание о решающей роли нашей страны в спасении Европы от нацизма.

Подводя итог обсуждению, губернатор Александр Гусев высоко оценил работу в Рамонском районе.