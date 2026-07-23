Александр Гусев принял участие в Совете ректоров воронежских вузов

Фото правительства Воронежской области

23 июля в Воронеже прошло заседание Совета ректоров воронежских вузов, в котором приняли участие Губернатор Александр Гусев, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, заместитель Губернатора Дмитрий Маслов и заместитель председателя Правительства Воронежской области Олег Мосолов.

В приветственном слове собравшимся ректор Воронежского государственного университета Юрий Старилов отметил, что подобные встречи направлены на укрепление взаимодействия между вузовским сообществом и публичной властью. И участие в собрании губернатора еще раз подчеркивает важность мероприятия.

В своем выступлении Александр Гусев выразил уверенность в большом потенциале формата Совета ректоров в плане совместного решения многих вопросов.

— Это касается не только учебных задач, которые вы осуществляете, но и задач общегосударственных, в том числе и тех, которые имеют отношение к развитию региона. Поэтому такие встречи должны быть регулярными, – сказал Губернатор.

Фото правительства Воронежской области

Глава региона убежден, что Совет ректоров и дальше будет способствовать улучшению подготовки специалистов с учетом реальных потребностей экономики и подвижного характера рынка труда. Александр Гусев также напомнил об открытости и готовности правительства включаться в решение наиболее сложных вопросов. Особое значение следует уделить настроениям и идеям молодежи, которой предстоит определять будущее страны.

Важным вопросом повестки стали выборы председателя и заместителей председателя Совета ректоров. С помощью голосования участники собрания назначили председателем Совета Юрия Старилова, а его заместителями - ректора Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова Михаила Драпалюка и ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко.

Юрий Старилов сообщил присутствующим о ходе приемной кампании, в которой участвуют все 26 вузов Воронежской области. На сегодня контрольные цифры приема в вузы региона составляют 12 450 студентов, в то время как заявления подали 41 980 абитуриентов.

По словам Юрия Старилова, в настоящее время наиболее востребованными направлениями являются инженерное дело, технологические и технические науки, математика и естественные науки, а также сельское хозяйство. Ректор ВГУ добавил, что участникам СВО и их семьям уделяется особое внимание.