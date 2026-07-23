Сквозь четыре столетия – за 15 минут: старый Воронеж открывает свои секреты

Введенская церковь. Фото: Эмилия НОРКИНА.

Бешеный ритм, спешка, городской шум и экраны смартфонов – мы так привыкли жить на бегу, что перестали замечать мир вокруг. Каждый день проходим мимо привычных высоток, торговых центров и шумных кафешек, даже не задумываясь, что скрывается в шаге от нас. Но достаточно свернуть в тихий переулок, чтобы прикоснуться к истории Воронежа. Многие привыкли искать впечатления где-то далеко, хотя для настоящего путешествия иногда достаточно сделать всего пару шагов. Мы сами прошли этот путь и готовы стать вашими проводниками: расскажем, куда шагнуть и какую историю хранит каждый дом на этом пути.

«Тот самый «Девичок» – маршрут, который для жителей и гостей города разработали сотрудники областного краеведческого музея. Оказалось, что всего в нескольких шагах от проспекта Революции прячется настоящий «островок» старины, где можно за одну прогулку увидеть усадьбу знаменитого циркового артиста, дом двух гениев и храм XVII века.

Тайна названия и границы «Девичьего угла»

Район «Девичок» получил имя от Девичьего рынка, который когда-то располагался у Покровского женского монастыря. Его границы: проспект Революции, набережная Масалитинова, улицы Жилина и Степана Разина. Здесь, вдали от новостроек, сохранилась частная застройка, деревянные дома и тихие переулки – живая история Воронежа. Именно эта малоэтажная атмосфера и создает ощущение «машины времени».

Дом-музей Дурова. Фото: Виталина КОРЧАКА, Эмилия НОРКИНА.

Дом-музей Дурова, или «Дуровское чудо»

Первый объект – усадьба Анатолия Леонидовича Дурова (ул. Дурова, 2). В 1901 году представитель известнейшей русской цирковой династии купил этот дом и на прилегающем пустыре создал свой сказочный парк – «Дуровское чудо»: античную вышку, средневековый замок, египетский домик, фонтаны и даже домашний музей с 20 залами диковинок, собранных им на гастролях.

Сегодня от этого остались только главный дом и хозяйственные сараи. Сотрудник музея при помощи спонсоров хотят восстановить элементы усадьбы: комнаты смеха, здание в виде цирка и павильон под дуровскую железную дорогу. Внутри можно увидеть макет и представить масштаб замысла.

Здесь же находится и могила Анатолия Леонидовича: в 1997 году урну с его прахом перенесли сюда при участии внучки, дрессировщицы Терезы Дуровой. Изначально захоронение планировалось в Литературном некрополе возле цирка, но семья решила не разлучать артиста с местом его мечты.

Ученый, который раскрасил химию

Двигаясь по Пролетарской (бывшей Большой Алексеевской), мы вышли к перекрестку с Батуринской. Там стоит двухэтажный особняк – именно в нем прошли последние месяцы жизни выдающегося ученого-ботаника Михаила Семеновича Цвета, он скончался здесь в 1919 году. Главная его заслуга – в открытии метода хроматографии, который он обнаружил при исследовании зеленого пигмента растений – хлорофилла.

Этот метод сыграл огромную роль в науке: с его помощью открывали новые радиоактивные элементы, заполняя пустые клетки в таблице Менделеева, а также научились разделять и очищать сложные биологические вещества, такие как антибиотики и гормоны.

Название «хроматография» символично перекликается с фамилией ученого и переводится с греческого как «цветопись». Памятная доска на фасаде напоминает: великие открытия иногда делаются в тихих провинциальных домах.

Алексеево-Акатов монастырь и колокольня 1674 года. Фото: Эмилия НОРКИНА.

Алексеево-Акатов монастырь: колокольня-старожил

За каменной оградой с башнями – Алексеево-Акатов женский монастырь, основанный в 1620 году. Его главная архитектурная достопримечательность – колокольня 1674 года. Это не просто древнейшее сохранившееся здание обители, но и вообще одно из самых старых каменных сооружений Воронежа. В ее лаконичных формах до сих пор ощущается дух допетровской Руси, что действительно впечатляет.

На ухоженной и утопающей в цветах территории монастыря пересекаются судьбы людей, сыгравших свою роль в истории страны: могила М. С. Цвета и захоронение блаженной Феоктисты, которая помогала людям при жизни, а сейчас многие тоже обращаются к ней со своими просьбами. На ее памятнике вырезан кусочек хлеба – по легенде, она всегда говорила: «Людей надо кормить». Скончалась монахиня в 1940 году, а в 2009-м ее прах был перезахоронен здесь.

Могилы Цвета и Феоктисты. Фото: Эмилия НОРКИНА.

Дом двух Николаев: художник и архитектор

Далее наш путь пролегает по улице Освобождения Труда (бывшей Введенской) к Введенской церкви. Самый фотографируемый объект маршрута – бирюзовый дом № 7 (7Б). Он уникален тем, что в нем родились два выдающихся человека – «два Николая».

Николай Николаевич Ге – живописец, автор знаменитых «Тайной вечери» и «Петра I, допрашивающего царевича Алексея». По пути к храму активисты района организовали небольшую уличную галерею с репродукциями его знаменитых полотен. Семья уехала, когда мальчику было шесть лет.

Николай Владимирович Троицкий – главный архитектор Воронежа. Именно он инициировал создание музея А. Л. Дурова и руководил восстановлением города после Великой Отечественной войны.

Мемориальные доски Ге и Троицкого. Фото: Эмилия НОРКИНА.

Введенская церковь, пережившая все

Экскурсия завершилась у Введенской церкви в стиле барокко. Каменный храм был построен в 1771–1780 годах и хорошо сохранил первозданный облик. Он не пострадал ни в революцию, ни в войну, хотя в 1930-е его закрыли, а позже использовали как жилье и мастерские. В 1970-х церковь передали краеведческому музею, и директор Андрей Соловьев спас ее от разрушения.

Всего 15 минут пешком от проспекта Революции – и вы словно перемещаетесь на пару столетий назад. Маршрут получился небольшим по расстоянию, но очень насыщенным по истории и именам. Узнать его во всех деталях нам помогла пешеходная экскурсия от краеведческого музея. Вы можете пойти на прогулку с их гидом или же отправиться в самостоятельное путешествие во времени, используя наш материал как готовый путеводитель.