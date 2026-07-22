Александр Гусев: «Школа в Александровке откроется в начале следующего года»

фото: Правительство Воронежской области

21 июля Воронеж с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Юрием Селиверстовым. Вместе с Губернатором Воронежской области Александром Гусевым гости посетили несколько объектов, на строительстве которых заняты белорусские коллеги.

В селе Александровка Новоусманского района в сентябре 2025 года началось строительство образовательного центра в рамках соглашения подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде.

Новая школа рассчитана на 1 101 ученика и будет носить имя Героя Советского Союза Федора Ильича Садчикова, уроженца Александровки. В годы Великой Отечественной войны он совершил 98 боевых вылетов, проявив исключительное мужество и командирское мастерство. За героизм при выполнении боевых задач в феврале 1945 года Федор Садчиков удостоен звания Героя Советского Союза.

Рядом с новым образовательным учреждением построят и большой спортивный комплекс. Заниматься на нем смогут не только школьники, но и все желающие местные жители.

фото: Правительство Воронежской области

Работы идут с существенным опережением графика. К этому моменту подрядчик завершил устройство наружных инженерных сетей, возведение монолитного каркаса здания, кладку стен, остекление и монтаж кровли. Выполнил черновую отделку и оборудовал вентилируемые фасады с облицовкой керамогранитом. Сейчас рабочие приступили к монтажу внутренних инженерных систем, чистовой отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

Белорусские строители готовится сдать школу в декабре этого года. А первых учеников она сможет принять уже в начале 2027-го.

Губернатор поблагодарил белорусских строителей за темпы работ на объектах и особенно отметил их исключительную ответственность:

фото: Правительство Воронежской области

– Они используют качественные материалы, работают профессионально и высокими темпами. Все объекты, которые были реализованы совместно ранее, успешно эксплуатируются, и никаких нареканий к их качеству нет. Что касается сроков, то это уже наша общая практика. Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство – в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами. Белорусские коллеги идут нам навстречу.

фото: Правительство Воронежской области

Ирина Казанина