В Воронеже открылся мультибрендовый центр техники «Белорусские машины»

фото: Правительство Воронежской области

21 июля в Воронеже открылся мультибрендовый центр белорусской техники «Белорусские машины». В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Александр Гусев и делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.

В приветственном слове к собравшимся глава Воронежской области отметил, что открытие центра подтверждает успешное сотрудничество Воронежской области и Республики Беларусь.

фото: Правительство Воронежской области

- В 2024 году вместе с делегацией Воронежской области мы посетили Минск, познакомились с работой ведущих белорусских машиностроительных предприятий. Именно тогда родилась идея создать в нашем регионе мультибрендовый сервисный центр, который объединил бы лучшие образцы белорусской техники и обеспечил ее качественное сервисное сопровождение, – сказал Александр Гусев.

Представленная в центре техника, убежден губернатор, найдет своего покупателя не только среди воронежцев, но и за пределами области. Александр Гусев подчеркнул особую ценность практических результатов сотрудничества с Республикой Беларусь.

- Мы вместе строим школы и спортивные объекты, реализуем инвестиционные проекты, расширяем промышленную кооперацию. И сегодняшнее открытие – еще один шаг в укреплении этого партнерства. Мы всегда говорим, что Россия и Беларусь – братские народы. Для нас это не просто красивые слова. Это отношения, которые ежедневно подтверждаются совместной работой, взаимным доверием и стремлением вместе создавать новые возможности для развития наших регионов, - акцентировал Губернатор.

Юрий Селиверстов, в свою очередь, назвал открытие мультибрендового центра в Воронеже закономерным продолжением сотрудничества Республики Беларусь и нашего региона. Новый объект также станет инвестицией в подготовку кадров, повышение уровня обслуживания и развитие профессиональных компетенций.

фото: Правительство Воронежской области

Гости символически перерезали ленточку, а затем познакомились с образцами современной белорусской техники, представленными на выставочной площадке. Это продукция ведущих белорусских машиностроительных предприятий: тракторы МТЗ, грузовые автомобили МАЗ, техника холдинга «АМКОДОР», зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш», оборудование предприятий «Лидсельмаш», «Минскагромаш», «Бобруйскагромаш», Минского моторного завода, Сморгонского агрегатного завода, компании «Техмаш» и других производителей. Вниманию покупателей также предложены машины для обработки почвы, посева и уборки урожая, коммунальная техника, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, дизельные электростанции, генераторы, компрессоры и широкий спектр

фото: Правительство Воронежской области

Новый центр будет работать по принципу единого окна. В нем сельхозтоваропроизводители, промышленные предприятия, коммунальные службы и строительные организации смогут не только приобрести технику, получить оригинальные запасные части, гарантийное и послегарантийное обслуживание, но и получат необходимую техническую поддержку в процессе эксплуатации машин.

фото: Правительство Воронежской области

Ирина Казанина