Мать с младенцем нашли мертвыми в квартире: 9-летнюю дочь погибшей в Воронежской области женщины отдали отцу

Следком возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жутчайшую картину в одной из квартир в городе Нововоронеже обнаружили полицейские и следователи 15 июля. На месте трагедии нашли тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. В той же квартире оказалось тело его 30-летней матери без признаков жизни. О трагедии в полицию сообщила шокированная 9-летняя дочь погибшей.

Следком возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Теперь воспитанием девочки будет заниматься ее отец. Об этом в своих соцсетях проинформировала уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.

По словам детского омбудсмена, одна из бабушек (мама погибшей женщины) лично отвезла девочку к папе.

- В настоящее время девочка находится с отцом. Его мама будет помогать в воспитании ребенка.

Пока не ясно, что стало причиной трагедии. Не исключено, что необдуманный прием лекарственных препаратов спровоцировал сложно контролируемые преждевременные роды.

Но как выяснила «КП-Воронеж», ситуация очевидно не маргинальная. Семья обычная, вполне благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла. Отец проживал отдельно. Что касается медицинской составляющей и причин смерти, покажут следственные действия и экспертиза.

Также непонятно, кто был отцом погибшего ребенка: отец девочки или кто-то еще.

Ангелина Севергина добавила, что районная мобильная антикризисная бригада оказывает психологическую помощь семье.

- Органы опеки и попечительства уделяют повышенное внимание девочке и ее отцу. В случае возникновения трудностей семья получит необходимую помощь и поддержку, - подытожила уполномоченный по правам ребенка.

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