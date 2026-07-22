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Происшествия22 июля 2026 9:12

Мать с младенцем нашли мертвыми в квартире: 9-летнюю дочь погибшей в Воронежской области женщины отдали отцу

Дочь жительницы Нововоронежа, найденной мертвой с младенцем, передали на воспитание папе
Алексей СЕРГУНИН
Следком возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следком возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жутчайшую картину в одной из квартир в городе Нововоронеже обнаружили полицейские и следователи 15 июля. На месте трагедии нашли тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. В той же квартире оказалось тело его 30-летней матери без признаков жизни. О трагедии в полицию сообщила шокированная 9-летняя дочь погибшей.

Следком возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Теперь воспитанием девочки будет заниматься ее отец. Об этом в своих соцсетях проинформировала уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина.

По словам детского омбудсмена, одна из бабушек (мама погибшей женщины) лично отвезла девочку к папе.

- В настоящее время девочка находится с отцом. Его мама будет помогать в воспитании ребенка.

Пока не ясно, что стало причиной трагедии. Не исключено, что необдуманный прием лекарственных препаратов спровоцировал сложно контролируемые преждевременные роды.

Но как выяснила «КП-Воронеж», ситуация очевидно не маргинальная. Семья обычная, вполне благополучная, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла. Отец проживал отдельно. Что касается медицинской составляющей и причин смерти, покажут следственные действия и экспертиза.

Также непонятно, кто был отцом погибшего ребенка: отец девочки или кто-то еще.

Ангелина Севергина добавила, что районная мобильная антикризисная бригада оказывает психологическую помощь семье.

- Органы опеки и попечительства уделяют повышенное внимание девочке и ее отцу. В случае возникновения трудностей семья получит необходимую помощь и поддержку, - подытожила уполномоченный по правам ребенка.

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