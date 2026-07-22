Александр Гусев и Юрий Селиверстов приняли участие в церемонии закладки капсулы времени в основание будущего Центрального стадиона ФК «Факел»

фото: Правительство Воронежской области

21 июля Губернатор Воронежской области Александр Гусев и прибывший в регион Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов приняли участие в торжественном старте строительства Центрального стадиона футбольного клуба «Факел». Символическим началом реализации масштабного проекта стала закладка капсулы времени в его основание.

Стадион вместимостью 24 тысячи человек в рамках концессионного соглашения будет строить белорусская фирма «СтройИнжиниринг». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 млрд рублей.

Воронежский стадион станет многофункциональной спортивной ареной мирового уровня. Его общая площадь превысит 82 тысячи квадратных метров, а фасад будет выполнен из белой перфорированной мембраны, которая сможет служить огромным проекционным экраном.

Кроме современного футбольного поля с натуральным газоном стадион будет включать полноценное общественное пространство. В его составе предусмотрены музей клуба, рестораны и кафе, конференц-залы, фитнес-пространства, детские игровые комнаты, парковка на 208 автомобилей, а также современные мультимедийные системы с четырьмя светодиодными экранами и профессиональным звуковым оборудованием. По условиям концессии, объект должен быть сдан в течение 36 месяцев, что опережает нормативный срок на полгода.

Предварительно специализированным московским институтом «Арена» была подготовлена проектная документация. Белорусские строители демонтировали старые конструкции стадиона и в июне 2026 года представили проект руководителям верхних палат парламентов Беларуси и России на XIII Форуме регионов в Минске.

Юрий Селиверстов назвал строительство одним из главных драйверов сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь.

фото: Правительство Воронежской области

– Вместе мы создаем объекты, которые меняют облик городов, делают их современнее, комфортнее и красивее. Это школы, спортивные сооружения, социальная инфраструктура – проекты, которые будут служить людям многие десятилетия. Мы договорились, что уже осенью, в рамках очередных встреч в Беларуси, продолжим детально прорабатывать новые совместные инициативы, – сказал Посол.

Александр Гусев напомнил, что Воронежская область активно сотрудничает с Республикой Беларусь на протяжении пяти лет, в течение которых реализованы несколько уникальных проектов:

- Это образовательный центр на Московском проспекте, большой детский сад на 600 мест, стадион «Факел» на улице Писателя Маршака. Сегодня мы открываем новую страницу нашего партнерства. Мы заложили капсулу времени, и строители приступают к активной фазе работ. Но для нас важно не только реализовывать совместные строительные проекты. Следующий шаг – развитие промышленной кооперации. Нам необходимо переходить от простого товарообмена к созданию совместных производств, совместных технологий и новых кооперационных цепочек.

фото: Правительство Воронежской области

Ирина Казанина