Бензин АИ-92 можно приобрести почти на 64 процентах станций. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области внимательно следят за тем, чтобы в регионе было достаточно бензина и дизельного топлива. Чтобы понимать реальную ситуацию с наличием горючего на заправках и его стоимостью, ответственные службы каждый день проверяют цены и остатки почти на 200 автозаправочных станциях области.

Ситуация с бензином в Воронеже на 20 июля 2026

По данным ежедневного мониторинга, топливо на воронежских заправках распределяется следующим образом:

- бензин АИ-92 можно приобрести почти на 64 процентах станций;

- бензин АИ-95 доступен более чем на 54 процентах автозаправок;

- дизельное топливо является наиболее распространенным, оно есть уже более чем на 76 процентах станций.

Федеральные поставщики топлива держат цены на прежнем уровне, а местные воронежские сети начали понемногу их снижать. Специалисты антимонопольной службы (УФАС) продолжают следить за работой этих компаний.

Ограничения на отпуск бензина в Воронеже и области

Крупные сети увеличили время свободного отпуска бензина. Теперь очередей из-за лимитов меньше, и логистика поставок постепенно налаживается.

Городские АЗС получают топливо в первую очередь, но перед выходными его стараются завозить на трассы, чтобы дальнобойщики не стояли в очередях.

Ограничения по продаже в тару и по объему реализованного в одни руки все еще действуют, но некоторые компании стали продавать больше. Одна сеть разрешила покупать до 50 литров на трассе. Другая позволяет заливать до 40 литров прямо в бак даже в черте Воронежа.

Поставщики отмечают, что паники среди водителей становится меньше, а очереди на станциях заметно сократились.