Провели ночь на обочине и уехали только утром: 82 пассажира под Воронежем долго ждали починки автобуса

Уже в начале девятого, когда на место приехал наряд ДПС, водитель своими силами сумел починить транспортное средство и автобус отправился в путь. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Утомительное путешествие ожидало пассажиров автобуса Москва – Ставрополь из-за поломки транспортного средства ночью 20 июля. На трассе М-4 возле поселка Отрадное Новоусманского района автобус из-за технических неполадок съехал на обочину. В результате 82 пассажира провели под открытым небом свыше пяти часов.

В ряде пабликов появились данные, что пассажиры более девяти часов находились под палящим солнцем, изнывая от жары. Якобы, люди были вынуждены укрываться подушками и прятаться под деревья. Но на самом деле все оказалось не так прискорбно.

Уже в начале девятого, когда на место приехал наряд ДПС, водитель своими силами сумел починить транспортное средство и автобус отправился в путь, - сообщили «КП» в пресс-службе воронежской полиции.

В региональном правительстве добавили, что, к сожалению, за все время остановки автобуса никаких обращений ни в правительство, ни в администрацию района не было.

- Иначе помощь была бы оказана в самое короткое время, - заверили в пресс-службе.

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