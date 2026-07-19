Сошенко за Аргентину, Нененко – за Испанию: воронежские тренеры ждут финал чемпионата мира-2026

Геннадий Сошенко. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) состоится финал XXIII чемпионата мира по футболу. В решающем поединке сойдутся 3-кратные чемпионы мира аргентинцы и победители турнира 2010 года испанцы. «Комсомолка» уже познакомилась с настроениями воронежских фанатов перед решающим поединком мундиаля. Теперь настал черед бывших футболистов и тренеров.

- Одного хочу, чтобы победила Аргентина и Месси стал 2-кратным чемпионом мира, - признался в интервью «КП-Воронеж» игравший и тренировавший «Факел» Геннадий Сошенко.

По словам автора 14 голов в составе «огнеопасных», он не согласен с теми, кто называет южноамериканца тихоходом:

- Какой тихоход? Он непревзойденный бомбардир и мастер голевых передач. Ему 39 лет, но он может заткнуть за пояс любого самого молодого и талантливого.

А вот экс-игрок «Труда» и тренер «Факела» Валерий Нененко, наоборот, верит в талант Ламина Ямаля и сборной Испании.

- Я симпатизирую «Барселоне», и сегодня буду за «Красную фурию». Мне нравится то, как они контролируют мяч и крайне надежны в обороне.

Геннадий Сошенко среди участников текущего чемпионата мира отметил Египет и Кабо-Верде:

- Египтяне лишь чуточку не дотянули в матче с аргентинцами, а парни из 500-тысячного Кабо-Верде устояли перед испанцами.

Валерий Нененко Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Валерию Нененко понравилась игра сборной США:

- Хозяева турнира очень хорошо смотрелись на групповой стадии. Потом, правда, их подкосила аннуляция красной карточки Фалорина Балогуна. Вся эта психологическая атака из-за решения Инфантино и чрезмерный настрой бельгийцев на этом фоне сыграли свою роль.

К тем, кто провалился на заокеанском мундиале, Сошенко отнес две южноамериканские команды:

- Жаль, что рано вылетели колумбийцы. А вот Парагвай получил по заслугам, потому что играл в антифутбол. Просто убивал соперников своими грязными приемами.

Нененко же к разочарованиям чемпионата мира-2026 отнес сборные Голландии и Уругвая:

- И те, и другие могли претендовать на большее. В итоге уругвайцы даже из группы не вышли, а голландцы уже в первом раунде плей-офф. Куда это годиться!?

При этом воронежские тренеры поделились противоположными умозаключениями на тему гипотетического участия сборной России в финальной стадии турнира. Геннадий Сошенко уверен, что наши парни не только смогли пройти групповой этап, но и как минимум первую стадию плей-офф преодолели бы. А вот Валерий Нененко не очень-то высоко ценит команду своего тезки Карпина:

- Если бы попалась легкая группа, то могли бы выйти из группы. Но уже в первом же матче на вылет Россию, наверняка, ждала бы неудача.

Впрочем, сегодня все мысли о финале, по итогам которого либо Аргентина в 4-й раз станет чемпионом мира, либо Испания повторит триумф 2010 года.

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