Воронежские болельщики – перед схваткой Месси с Ямалем в финале чемпионата мира-2026: «Героями будут не те, в кого верят миллионы»

В ноябре 2017 года Лионель Месси (№10) не смог огорчить Игоря Акинфеева (№ 1). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ист-Ратерфорде 19 июля в 22:00 словенский арбитр Славко Винчич известит о начале финала XXIII чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентина. Вывеска шикарная – действующие обладатели титула сразятся с победителем Евро-2024. Это будет 14-й очный матч двух команд, и лишь второй – официальный. Первый состоялся на групповом этапе мундиаля-1966, когда аргентинцы победили 2:1 благодаря дублю Луиса Артиме.

Сегодняшний финал миллионы фанатов по всему миру ждут на фоне противостояния Лионеля Месси и Ламина Ямаля. Главный вопрос звучит так: «Кто победит – опыт или молодость?»

«Комсомолка» познакомилась с настроениями воронежских болельщиков и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

Миша из Семилук считает, что в сравнении со вчерашним матчем за третье место финал явно будет нервознее и менее голевым:

- Англичане с французами подарили голевой фейерверк, переплюнув франко-испанский триллер в Лиге наций-2025. А сегодня аргентинцы выставят «автобус», и никакие испанские кружева не спасут. Месси оформит дубль, Ямаль ответит голом с пенальти и дело в шляпе. Все решит Лео, как всегда.

Лида Крюкова также ставит на южноамериканцев:

- Разве можно сохранять хладнокровие, когда на поле находится Лео Месси? За него будут сражаться Де Поль и Энцо Фернандес, выгрызая мяч вместе с кусочками дерна, не жалея ни себя, ни соперника. Сборная Аргентины сегодня живет не тактическими установками, а чистым инстинктом и сердцем. Победа Аргентины в этом финале - это высшая справедливость киносценария, где титры пойдут под слезы миллионов зрителей по всему земному шару.

Егор Бессонов предрекает нулевую ничью, тоскуя о непопадании на турнир сборной Италии:

- Третий чемпионат мира кряду я толком не ощущаю. Моя любимая итальянская сборная вновь не прошла отбор, поэтому раз нет «Скуадры адзурры», то и нет шоу. Все просто. Мой самый памятный финал с точки зрения накала состоялся в 1994-м году в американской Пасадине. Пусть тогда выиграли бразильцы, но та Италия была нереально талантлива и умирала на поле. А сегодня в Ист-Ратерфорде будет скукота. Судьи по традиции потянут за уши аргентинцев, но испанцы не лыком шиты. Надеюсь на нули в основное время, и победу европейцев в серии пенальти 3:1. И Месси свой удар не реализует.

Саша Ласточкин, наоборот, уверен, что оба лидера в составе финалистов не смогут себя проявить:

- На стороне Месси опыт, Ямаль же жжет лишь за счет юношеского задора. Но сегодня скорее Энцо Фернандес проявит себя, или же Микель Оярсабаль. Это трудяги, достойные MVP финала. А вообще запросто все может решить Лаутаро из «Интера». В общем, героями сегодня будут не те, в кого верят миллионы.

Игорь Долгих вспоминает события мундиаля-1982, надеясь на победу Аргентины:

- Первый чемпионат мира по футболу, который мне довелось увидеть, состоялся в далеком 1982-м году. Будучи школьником, проводил каникулы у родственников, у которых имелся цветной телевизор (большая редкость для того времени). Зрелище меня просто ошеломило. Именно в тот год я по-настоящему «заболел» футболом. За прошедшее время утвердился во мнении, что финалы крупных турниров в большинстве случаев менее зрелищны, нежели полуфиналы. Поэтому лучшим матчем нынешнего мундиаля, как мне кажется, так и останется игра Англии и Аргентины. Что же касаемо предстоящего финала, то просто не могу быть объективным, поскольку симпатизирую аргентинцам с 1986-го года. Яркой битвы не жду, но на победу южноамериканцев рассчитываю.