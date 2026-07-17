Жемчужину возрастом 90 миллионов лет нашли в меловых отложениях под Воронежем

Фото с сайта МГУ

Редкую ископаемую жемчужину обнаружили археологи в меловых отложениях около села Лосево в Воронежской области. Об уникальной находке рассказали на сайте МГУ им. М.В.Ломоносова. Ученые геологического факультета МГУ совместно с коллегами из Геологического института РАН подробно описали диковину.

Жемчужина возрастом около 90 миллионов лет происходит из верхнетуронских морских. Это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска, обнаруженная в меловых отложениях на территории России.

Жемчужина образовалась внутри крупного морского двустворчатого моллюска – иноцерамиды. Они были широко распространены в морях мелового периода и часто обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. Благодаря этой особенности строения раковины, жемчужина так хорошо сохранилась в ископаемом состоянии.

При изучении находки ученые применили высокоразрешающую микрокомпьютерную томографию. С ее помощью они смогли без разрушения образца рассмотреть внутреннее строение жемчужины и восстановить историю ее роста. По мнению экспертов, она сначала формировалась как свободно растущая жемчужина внутри моллюска, а затем прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной.

Ученые отмечают, что жемчужины редко хранятся так долго, поскольку большей частью состоят из органики. По этой причине находка подобного рода является уникальной возможностью для изучения древних моллюсков.

Сейчас воронежская находка хранится в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского РАН.