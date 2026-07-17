В будни бензином обеспечивают город, в выходные - трассу: ситуация с топливом в Воронеже на 17 июля 2026 года

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ситуации с топливом в регионе. По данным главы региона, ситуация с бензином постепенно улучшается, но кардинальных изменений в ближайшее время ожидать не стоит.

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В ВОРОНЕЖЕ НА 17 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

По данным на утро 17 июля на 57% заправок в регионе присутствует бензин марки АИ-92, на 50% - марки АИ-95, еще 75% АЗС обеспечены дизельным топливом.

Что касается цен, то на заправках федеральных сетей они практически стабильны. А региональные топливные компании после общения с УФАС выразили готовность снизить стоимость импортного топлива. Некоторые поставщики сообщили об улучшении логистики и увеличении количества бензина.

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По-прежнему в регионе действуют ограничения на продажу топлива в емкости. Однако часть сетей готовы пересмотреть лимиты отпуска в сторону увеличения.

По просьбе правительства области топливные компании в будние дни доставляют топливо на АЗС, расположенных в границах населенных пунктов, а в выходные – на трассах.

Губернатор поблагодарил автозаправщиков за деликатность при работе с автолюбителями и отсутствие злоупотреблений. Одновременно с этим Александр Гусев призвал автомобилистов не нагнетать обстановку при виде возможных нарушений на АЗС со стороны других водителей. В этом случае лучше не конфликтовать, а сообщить об инциденте персоналу станции.

РАБОТА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ВОРОНЕЖЕ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА БЕНЗИНА

Отдельно глава области предостерег автовладельцев от желания запастись топливом впрок.

- Наши оперативные службы начали фиксировать, к сожалению, случаи возгорания топлива в местах хранения, не предусмотренных для этого, – в гаражах и даже в жилых помещениях. Признателен всем, кто сократил пользование служебным и личным транспортом, предпочел ему общественный, - добавил Александр Гусев и заверил, что подвижной состав пассажирского транспорта проблем с ГСМ не испытывает.

Автобусы заправляют на отдельных АЗС. Кроме того, при необходимости и в часы-пик в работу пассажирского транспорта вносят корректировки для сокращения интервалов движения.